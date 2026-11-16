A Prefeitura de Cambé anunciou oficialmente a programação do Natal Luz, evento tradicional que marca o fim de ano na cidade. As atividades começam no dia 3 de dezembro, quando o Papai Noel chega em uma grande festa repleta de luzes, música e apresentações culturais.

O evento de abertura contará com um espetáculo de balé aéreo realizado pela Tangará Produções, a partir das 19h30, na Praça Getúlio Vargas, que este ano recebe a Casa do Papai Noel em novo endereço, em frente à Prefeitura. A partir dessa data, moradores e visitantes poderão visitar a Casa do Papai Noel todas as noites até o dia 23 de dezembro, com direito a fotos e interação com o personagem.

A cidade já está sendo decorada com árvores, cometas, trenós, estrelas e outros enfeites natalinos espalhados por todas as regiões, prometendo a maior iluminação de Natal da região. A programação cultural inclui apresentações de corais, dança, balé, jazz e cantatas, com eventos em diferentes pontos da cidade, como a Praça Getúlio Vargas, o Centro Cultural Iluminar e a Igreja Presbiteriana Nova.

Entre os destaques estão o Coro UEL no dia 7 de dezembro, apresentação de dança e jazz no dia 9, espetáculo de balé no dia 11, Coral Palestrina em 15 de dezembro, Coro Voz Viva em 17 de dezembro e a Cantata “O Quarto Mago” no dia 20, encerrando a agenda cultural.

O Natal Luz é aguardado com expectativa pela comunidade cambeense, que vê na programação uma oportunidade de celebrar em família e fortalecer os laços locais. A tradição da cidade em promover festas natalinas reforça o espírito de união e esperança entre os moradores, além de atrair visitantes de toda a região.

Para conferir a programação completa e acompanhar as novidades, os moradores podem acessar os canais oficiais da Prefeitura. O Portal Cambé convida todos a participarem, compartilharem suas experiências e seguirem nossas redes sociais para não perder nenhum detalhe do Natal Luz 2023.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br