Homem de 30 anos foi localizado no Jardim Vitória nesta segunda-feira (16); crime ocorreu em 6 de novembro, na Rua Belo Horizonte

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente, na tarde desta segunda-feira (16), um homem de 30 anos investigado por participação em um homicídio em Cambé, ocorrido em 6 de novembro, na Rua Belo Horizonte. A equipe da Delegacia de Polícia de Cambé cumpriu a ordem judicial em um imóvel no Jardim Vitória, após reunir elementos sobre o envolvimento dele no crime.

Segundo a PCPR, os três investigados estão presos, à disposição da Justiça. Os outros dois haviam sido localizados e presos em flagrante pouco mais de uma hora após o homicídio.

Mandados foram cumpridos no Jardim Vitória

A prisão ocorreu por volta das 15h. Além da prisão preventiva, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado, conforme autorização da Vara Criminal de Cambé.

Após a diligência, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Depoimentos e imagens embasaram a investigação

A identificação do terceiro investigado ocorreu durante a continuidade das diligências iniciadas logo após a comunicação do homicídio. Mesmo com as duas primeiras prisões, a equipe prosseguiu com a apuração para esclarecer a dinâmica dos fatos e a participação de cada suspeito.

Os policiais colheram depoimentos, analisaram imagens de câmeras de segurança e reuniram outros elementos relacionados ao crime. Esse trabalho fundamentou o pedido de prisão preventiva e de busca e apreensão, medidas deferidas pela Justiça.

Crime na Rua Belo Horizonte teve prisões no mesmo dia

O caso começou a ser investigado em 6 de novembro, quando o homicídio foi comunicado à Delegacia de Cambé. Naquela ocasião, a atuação da equipe resultou na captura de dois suspeitos pouco mais de uma hora depois do crime.

A prisão desta segunda-feira ocorre dez dias após o homicídio e se soma às diligências realizadas desde então. De acordo com a PCPR, a resposta inicial e o aprofundamento da investigação permitiram reunir elementos para o esclarecimento do caso.

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Fonte: Polícia Civil do Paraná — Delegacia de Polícia de Cambé.