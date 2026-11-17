A Polícia Federal anunciou nesta segunda-feira (16) a criação de uma divisão especializada em integridade esportiva, durante a assinatura de um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Esporte. A iniciativa busca fortalecer o combate à manipulação de resultados e outras fraudes em competições esportivas em todo o país.

O acordo, que terá validade de cinco anos, prevê uma série de ações conjuntas entre a PF e o ministério. Entre elas estão campanhas de conscientização e prevenção voltadas a atletas, árbitros, dirigentes e treinadores, além do compartilhamento de informações, dados e análises técnicas entre os órgãos envolvidos.

Também está prevista a capacitação de equipes, o aprimoramento dos mecanismos de identificação de irregularidades e a definição de fluxos para encaminhamento de informações sobre possíveis fraudes. A Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte ficará responsável por receber e analisar denúncias preliminares de manipulação de resultados, encaminhando à PF indícios de crimes.

A medida surge em um momento de crescimento do mercado de apostas esportivas no Brasil, aumentando a preocupação com a integridade das competições. A cooperação estabelece uma agenda permanente de colaboração entre as instituições, visando garantir mais segurança e transparência ao esporte nacional.

Nos últimos anos, o tema da integridade esportiva ganhou destaque no país, especialmente diante de casos recentes de suspeitas de manipulação de resultados em diferentes modalidades. A nova divisão da PF reforça o compromisso das autoridades em proteger o esporte brasileiro e manter a confiança dos torcedores.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br