A nova coleção natalina do Programa Municipal de Economia Solidária foi apresentada nesta terça-feira (17) em Londrina, trazendo uma variedade de opções artesanais para quem busca presentes criativos neste fim de ano. O evento aconteceu no Centro Público de Economia Solidária Sandra Regina Nishimura e reuniu produtos feitos por cerca de 140 empreendedores locais.

Entre os itens disponíveis, estão enfeites natalinos, lembranças personalizadas, peças para cozinha, decoração, roupinhas para pets e alimentos artesanais. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, visa incentivar a população a valorizar o trabalho dos artesãos da cidade e fortalecer a economia local.

Incentivo ao consumo local e geração de renda

A campanha de Natal da Economia Solidária não só amplia as opções para presentear, como também contribui para a geração de trabalho e renda dos pequenos empreendedores. Segundo o secretário municipal de Assistência Social, Claudio de Melo, o programa oferece capacitação e apoio aos participantes, estimulando o empreendedorismo e a inclusão social.

Diversidade de produtos e histórias

Artesãs como Maria de Fátima Oliveira Tufino e Denise Macedo Camargo destacam a variedade e a exclusividade das peças, que vão desde guirlandas e presépios até toalhas de mesa e crochês personalizados. Os produtos atendem diferentes gostos e orçamentos, e também podem ser encomendados conforme a preferência do cliente.

Onde encontrar os produtos

Os presentes da coleção natalina estão à venda no Centro Público de Economia Solidária, localizado na Avenida Rio de Janeiro, 1278, no Centro de Londrina, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Além disso, os itens serão comercializados em feiras descentralizadas pela cidade e também sob encomenda. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @ecosollondrinapr ou pelo WhatsApp (43) 98834-6996.

Valorização do artesanato local

O Programa Municipal de Economia Solidária é reconhecido como uma importante política pública de inclusão, promovendo a convivência social e o fortalecimento dos vínculos comunitários. A campanha de Natal reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a circulação de renda dentro do município.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br