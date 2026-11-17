A seleção brasileira de futebol terminou o ano com uma vitória expressiva ao vencer Singapura por 7 a 0, nesta terça-feira (17), no Estádio Nacional de Singapura. O destaque da partida foi Vinicius Júnior, que marcou três gols nos primeiros 21 minutos, conquistando seu primeiro hat-trick com a camisa da seleção principal.

O Brasil, atualmente sexto colocado no ranking da Fifa, dominou o jogo do início ao fim. Além de Vini Jr., Endrick, Estevão e Rayan também balançaram as redes. O sétimo gol veio após um lance de Allan, que resultou em gol contra de Suhaimi, jogador de Singapura.

O confronto marcou o último compromisso da equipe brasileira em 2026, encerrando a Data Fifa que havia começado com derrota para o Japão. A partida também foi importante para a renovação do elenco, com Allan fazendo sua estreia e participando diretamente do último gol.

Domínio brasileiro desde o início

Logo nos primeiros minutos, Estêvão quase abriu o placar, mas parou na trave. Minutos depois, Vini Jr. aproveitou uma falha da defesa adversária e inaugurou o marcador. Endrick, em jogada rápida, serviu Vini para ampliar, e o atacante completou o hat-trick após bela assistência de Estêvão.

Segundo tempo mantém ritmo e amplia vantagem

Na etapa final, Estêvão marcou de cabeça após cobrança de falta de Bruno Guimarães. Rayan fez o sexto gol ao driblar o goleiro e finalizar com precisão. O placar foi fechado após chute cruzado de Allan, desviado para o próprio gol por Suhaimi.

Perspectivas para 2027

Com o resultado, a seleção encerra o ano em alta e já mira os amistosos previstos para março de 2027. A expectativa é de enfrentar seleções europeias, mas os adversários ainda não foram confirmados pela CBF.

Histórico e impacto para a seleção

O Brasil vinha de uma derrota para o Japão na última rodada, mas a goleada sobre Singapura reacende a confiança na equipe em meio ao processo de renovação. O desempenho de jovens talentos como Vini Jr., Endrick e Estevão reforça o otimismo da torcida para os próximos desafios.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br