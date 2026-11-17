Mega-Sena oferece R$ 34 milhões e Timemania tem estimativa de R$ 28 milhões. Confira os concursos desta terça-feira e acompanhe os resultados no Portal Cambé.

Cinco modalidades das Loterias Caixa têm sorteios nesta terça-feira, 17 de novembro de 2026: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte. Juntas, elas somam R$ 79,7 milhões em estimativas para as faixas principais, conforme os valores anunciados para os concursos.

A programação começa às 21h, pelo horário de Brasília. Os concursos das cinco modalidades constam no calendário de novembro da Caixa. caixa.gov.br

A Mega-Sena tem o maior prêmio previsto da noite, de R$ 34 milhões. A Timemania aparece na sequência, com R$ 28 milhões, enquanto a Quina oferece uma estimativa de R$ 14,5 milhões.

Quais loterias terão sorteio hoje?

Confira os concursos, as estimativas de premiação e os valores das apostas simples apresentados no painel de loterias:

Loteria Concurso Prêmio estimado Aposta simples Mega-Sena 3087 R$ 34 milhões R$ 6,00 Lotofácil 3832 R$ 2 milhões R$ 3,50 Quina 7170 R$ 14,5 milhões R$ 3,00 Timemania 2469 R$ 28 milhões R$ 3,50 Dia de Sorte 1350 R$ 1,2 milhão R$ 2,50

Os valores são estimativas para as faixas principais de cada modalidade. O pagamento por aposta vencedora depende da apuração e da quantidade de ganhadores.

Mega-Sena e Timemania concentram os maiores prêmios

O concurso 3087 da Mega-Sena movimenta a rodada desta terça-feira com estimativa de R$ 34 milhões. Já a Timemania, no concurso 2469, pode pagar R$ 28 milhões na faixa principal.

A Quina 7170 também tem prêmio milionário previsto: R$ 14,5 milhões. Completam a programação a Lotofácil 3832, com R$ 2 milhões, e o Dia de Sorte 1350, com R$ 1,2 milhão.

Até que horas é possível apostar?

As apostas para os sorteios noturnos podem ser registradas até as 20h, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas, no aplicativo Loterias Caixa e no portal oficial de apostas da Caixa. Quem pretende jogar presencialmente deve observar também o horário de funcionamento da unidade escolhida. CAIXA

Onde acompanhar os resultados das loterias de hoje

Os leitores poderão acompanhar os números sorteados e as informações sobre a premiação na página de loterias do Portal Cambé, após a divulgação oficial.

A Caixa também transmite os sorteios pela internet, em seus canais oficiais. A conferência do bilhete deve considerar o número do concurso e o resultado divulgado pela instituição.