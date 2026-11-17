A Caixa divulgou o resultado do concurso 1349 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na segunda-feira (16/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
05 07 08 13 17 22 24
Na ordem do sorteio: 24 – 08 – 17 – 07 – 13 – 22 – 05.
Mês da sorte
Outubro
Premiação do concurso 1349
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|60
|R$ 2.167,96
|5 acertos
|1.889
|R$ 25,00
|4 acertos
|21.198
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|64.797
|R$ 2,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.709.982,50.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1350, está previsto para terça-feira (17/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 1.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1348 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 900 mil.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 17/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.