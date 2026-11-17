A Caixa divulgou o resultado do concurso 1349 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na segunda-feira (16/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

05 07 08 13 17 22 24

Na ordem do sorteio: 24 – 08 – 17 – 07 – 13 – 22 – 05.

Mês da sorte

Outubro

Premiação do concurso 1349

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 60 R$ 2.167,96 5 acertos 1.889 R$ 25,00 4 acertos 21.198 R$ 5,00 Mês da Sorte 64.797 R$ 2,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.709.982,50.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1350, está previsto para terça-feira (17/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 1.200.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1348 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 900 mil.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 17/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.