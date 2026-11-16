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Resultado do Dia de Sorte 1348 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 900 mil

Confira os números sorteados no concurso 1348 do Dia de Sorte, de domingo (15/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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A Caixa divulgou o resultado do concurso 1348 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no domingo (15/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

01 02 07 11 18 23 25

Na ordem do sorteio: 25 – 02 – 23 – 18 – 11 – 01 – 07.

Mês da sorte

Fevereiro

Premiação do concurso 1348

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
7 acertosNão houve acertadores
6 acertos33R$ 2.794,07
5 acertos1.324R$ 25,00
4 acertos16.322R$ 5,00
Mês da Sorte50.126R$ 2,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.550.795,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1349, está previsto para segunda-feira (16/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 900.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1347 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 650 mil.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 16/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Dia de Sorte#Loterias CAIXA#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
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