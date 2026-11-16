Resultado do Dia de Sorte 1348 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 900 mil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 1348 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no domingo (15/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
01 02 07 11 18 23 25
Na ordem do sorteio: 25 – 02 – 23 – 18 – 11 – 01 – 07.
Mês da sorte
Fevereiro
Premiação do concurso 1348
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|33
|R$ 2.794,07
|5 acertos
|1.324
|R$ 25,00
|4 acertos
|16.322
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|50.126
|R$ 2,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.550.795,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1349, está previsto para segunda-feira (16/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 900.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1347 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 650 mil.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 16/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.