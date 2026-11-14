Resultado do Dia de Sorte 1347 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 650 mil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 1347 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
02 05 07 09 14 15 25
Na ordem do sorteio: 05 – 09 – 15 – 02 – 14 – 25 – 07.
Mês da sorte
Abril
Premiação do concurso 1347
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|31
|R$ 2.263,54
|5 acertos
|1.207
|R$ 25,00
|4 acertos
|14.923
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|46.477
|R$ 2,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.267.695,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1348, está previsto para domingo (15/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 650.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1346 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 450 mil.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.