Resultado do Dia de Sorte 1347 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 650 mil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 1347 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

02 05 07 09 14 15 25

Na ordem do sorteio: 05 – 09 – 15 – 02 – 14 – 25 – 07.

Mês da sorte

Abril

Premiação do concurso 1347

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 31 R$ 2.263,54 5 acertos 1.207 R$ 25,00 4 acertos 14.923 R$ 5,00 Mês da Sorte 46.477 R$ 2,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.267.695,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1348, está previsto para domingo (15/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 650.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1346 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 450 mil.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.