Resultado do Dia de Sorte 1346 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 450 mil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 1346 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na quinta-feira (12/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
04 05 06 16 19 27 28
Na ordem do sorteio: 16 – 06 – 19 – 27 – 04 – 05 – 28.
Mês da sorte
Novembro
Premiação do concurso 1346
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|29
|R$ 2.052,26
|5 acertos
|1.042
|R$ 25,00
|4 acertos
|12.511
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|46.696
|R$ 2,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.116.127,50.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1347, está previsto para sexta-feira (13/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 450.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1345 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 300 mil.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 13/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.