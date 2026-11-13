Resultado do Dia de Sorte 1346 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 450 mil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 1346 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na quinta-feira (12/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

04 05 06 16 19 27 28

Na ordem do sorteio: 16 – 06 – 19 – 27 – 04 – 05 – 28.

Mês da sorte

Novembro

Premiação do concurso 1346

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 29 R$ 2.052,26 5 acertos 1.042 R$ 25,00 4 acertos 12.511 R$ 5,00 Mês da Sorte 46.696 R$ 2,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 1.116.127,50.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1347, está previsto para sexta-feira (13/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 450.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1345 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 300 mil.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 13/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.