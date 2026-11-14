Resultado da +Milionária 407 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 116 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 407 da +Milionária. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

09 22 25 26 28 50

Trevos sorteados

2 3

Premiação do concurso 407

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos + 2 trevos Não houve acertadores — 6 acertos + 1 ou nenhum trevo Não houve acertadores — 5 acertos + 2 trevos 1 R$ 277.348,32 5 acertos + 1 ou nenhum trevo 19 R$ 6.487,68 4 acertos + 2 trevos 49 R$ 1.886,72 4 acertos + 1 ou nenhum trevo 1.069 R$ 123,54 3 acertos + 2 trevos 1.382 R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo 12.900 R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos 11.207 R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo 103.541 R$ 6,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 8.018.190,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 408, está previsto para quarta-feira (18/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 116.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da +Milionária 406 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 115 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.