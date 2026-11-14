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Resultado da +Milionária 407 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 116 milhões

Confira os números e trevos sorteados no concurso 407 da +Milionária, de sexta-feira (13/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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A Caixa divulgou o resultado do concurso 407 da +Milionária. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

09 22 25 26 28 50

Trevos sorteados

2 3

Premiação do concurso 407

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
6 acertos + 2 trevosNão houve acertadores
6 acertos + 1 ou nenhum trevoNão houve acertadores
5 acertos + 2 trevos1R$ 277.348,32
5 acertos + 1 ou nenhum trevo19R$ 6.487,68
4 acertos + 2 trevos49R$ 1.886,72
4 acertos + 1 ou nenhum trevo1.069R$ 123,54
3 acertos + 2 trevos1.382R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo12.900R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos11.207R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo103.541R$ 6,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 8.018.190,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 408, está previsto para quarta-feira (18/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 116.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da +Milionária 406 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 115 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#+Milionária#Loterias CAIXA#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.