Resultado da +Milionária 407 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 116 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 407 da +Milionária. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
09 22 25 26 28 50
Trevos sorteados
2 3
Premiação do concurso 407
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos + 2 trevos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos + 1 ou nenhum trevo
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos + 2 trevos
|1
|R$ 277.348,32
|5 acertos + 1 ou nenhum trevo
|19
|R$ 6.487,68
|4 acertos + 2 trevos
|49
|R$ 1.886,72
|4 acertos + 1 ou nenhum trevo
|1.069
|R$ 123,54
|3 acertos + 2 trevos
|1.382
|R$ 50,00
|3 acertos + 1 trevo
|12.900
|R$ 24,00
|2 acertos + 2 trevos
|11.207
|R$ 12,00
|2 acertos + 1 trevo
|103.541
|R$ 6,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 8.018.190,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 408, está previsto para quarta-feira (18/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 116.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da +Milionária 406 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 115 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.