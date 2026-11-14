Resultado da Dupla Sena 3032 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 13,3 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3032 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Primeiro sorteio

09 26 41 43 46 47

Segundo sorteio

09 13 35 37 39 49

Premiação do concurso 3032

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 8 R$ 17.092,89 4 acertos 1.184 R$ 131,99 3 acertos 23.456 R$ 3,33 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 25 R$ 4.922,75 4 acertos 1.471 R$ 106,23 3 acertos 27.076 R$ 2,88

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.461.003,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3033, está previsto para segunda-feira (16/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 13.300.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Dupla Sena 3031 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 13 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.