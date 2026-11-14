Resultado da Dupla Sena 3032 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 13,3 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3032 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Primeiro sorteio
09 26 41 43 46 47
Segundo sorteio
09 13 35 37 39 49
Premiação do concurso 3032
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|8
|R$ 17.092,89
|4 acertos
|1.184
|R$ 131,99
|3 acertos
|23.456
|R$ 3,33
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|25
|R$ 4.922,75
|4 acertos
|1.471
|R$ 106,23
|3 acertos
|27.076
|R$ 2,88
A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.461.003,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3033, está previsto para segunda-feira (16/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 13.300.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Dupla Sena 3031 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 13 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.