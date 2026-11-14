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Resultado da Dupla Sena 3032 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 13,3 milhões

Confira os números dos dois sorteios no concurso 3032 da Dupla Sena, de sexta-feira (13/11/2026), os ganhadores por faixa e o prêmio do próximo sorteio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Ilustração de um globo de sorteio com bolas coloridas
Ilustração gerada por IA; não representa um sorteio real.
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A Caixa divulgou o resultado do concurso 3032 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na sexta-feira (13/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Primeiro sorteio

09 26 41 43 46 47

Segundo sorteio

09 13 35 37 39 49

Premiação do concurso 3032

FaixaGanhadoresPrêmio por ganhador
6 acertosNão houve acertadores
5 acertos8R$ 17.092,89
4 acertos1.184R$ 131,99
3 acertos23.456R$ 3,33
6 acertosNão houve acertadores
5 acertos25R$ 4.922,75
4 acertos1.471R$ 106,23
3 acertos27.076R$ 2,88

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.461.003,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3033, está previsto para segunda-feira (16/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 13.300.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Dupla Sena 3031 de quarta-feira (11/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 13 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 14/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.

Tags
#Dupla Sena#Loterias CAIXA#Resultados das loterias
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Redação Portal Cambé
Publicado por

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