Concurso realizado nesta quarta-feira teve prêmio estimado em R$ 9 milhões; veja as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quarta-feira, 11 de novembro de 2026, o sorteio do concurso 7165 da Quina. A modalidade das Loterias Caixa tinha prêmio principal estimado em R$ 9 milhões para quem acertasse as cinco dezenas.

O sorteio ocorreu após as 21h, pelo horário de Brasília, e foi transmitido pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Resultado da Quina 7165: quais foram os números sorteados?

As cinco dezenas sorteadas no concurso 7165 foram:

47 – 57 – 58 – 74 – 77

Os números estão apresentados em ordem crescente para facilitar a conferência dos bilhetes.

Na ordem em que apareceram durante o sorteio, as dezenas foram: 77 – 57 – 58 – 74 – 47.

Quina 7165: confira os ganhadores e a premiação

O concurso desta quarta-feira oferecia um prêmio estimado em R$ 9 milhões para as apostas que acertassem as cinco dezenas.

Além da faixa principal, a Quina também premia quem acerta quatro, três ou dois números.

Confira a distribuição dos prêmios:

5 acertos (Quina): [Aguardando rateio oficial]

[Aguardando rateio oficial] 4 acertos (Quadra): [Aguardando rateio oficial]

[Aguardando rateio oficial] 3 acertos (Terno): [Aguardando rateio oficial]

[Aguardando rateio oficial] 2 acertos (Duque): [Aguardando rateio oficial]

O prêmio acumulou? [Atualizar após divulgação do resultado oficial da Caixa]

Como funciona a Quina?

Na Quina, o apostador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. O prêmio principal é destinado a quem acerta todas as cinco dezenas sorteadas.

Também recebem prêmios os jogadores que acertam quatro números (quadra), três números (terno) ou dois números (duque).

Os sorteios regulares são realizados de segunda-feira a sábado.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

O próximo concurso regular da Quina está previsto para quinta-feira, 12 de novembro de 2026, com sorteio programado para as 21h, pelo horário de Brasília.

O valor estimado do próximo prêmio será divulgado pela Caixa Econômica Federal após a apuração do concurso 7165.

Onde conferir os resultados da Quina?

Os apostadores podem consultar os resultados oficiais pelos canais das Loterias Caixa e nas unidades lotéricas credenciadas.

O Portal Cambé acompanha os sorteios e publica os resultados das principais loterias do país.

Fonte: Loterias Caixa — transmissão oficial do sorteio de 11/11/2026.