BNDES conquista selo Diamante de transparência pela quarta vez

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi reconhecido, pela quarta vez seguida, com o selo Diamante do Radar Nacional da Transparência Pública. O anúncio foi feito nesta terça-feira (10), durante cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Nesta edição, o BNDES alcançou a pontuação máxima, atingindo 100% dos critérios avaliados, feito inédito entre os órgãos federais. Apenas a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul), vinculada ao Ministério da Defesa, também obteve nota máxima entre os 53 órgãos federais analisados em 2026.

A avaliação, promovida pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), analisou 10.880 portais de órgãos públicos em todo o país, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. O objetivo é incentivar a divulgação espontânea de informações de interesse público, sem necessidade de solicitação dos cidadãos.

O selo Diamante é concedido às instituições que atingem pelo menos 95% de conformidade nos critérios de transparência. O questionário da avaliação deste ano contou com 101 perguntas, totalizando 266 critérios. O BNDES participa da iniciativa desde 2023 e já recebeu a certificação em todas as edições.

No portal do banco, estão disponíveis dados detalhados sobre financiamentos, incluindo CNPJ dos beneficiários, setores atendidos e justificativas para concessão de crédito. Também são divulgadas listas de funcionários, gestores e responsáveis por contratos e acordos de cooperação.

O processo de avaliação é realizado em três etapas: autoavaliação dos próprios órgãos, validação pelos tribunais de contas e controle nacional de qualidade. A iniciativa é coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em parceria com 33 tribunais de contas do país.

De acordo com o presidente da Atricon, Edilson Silva, a transparência ativa é fundamental para o controle social e a fiscalização da gestão pública, fortalecendo a confiança da sociedade nas instituições.

O reconhecimento reforça o compromisso do BNDES com a transparência e a prestação de contas à população. Acompanhe as atualizações e deixe seu comentário sobre a importância da transparência nos órgãos públicos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br