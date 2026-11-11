O concurso 3827 da Lotofácil foi sorteado nesta quarta-feira, 11 de novembro de 2026, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Confira as 15 dezenas sorteadas.

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (11) o sorteio do concurso 3827 da Lotofácil, com prêmio principal estimado em R$ 2 milhões para as apostas que acertarem as 15 dezenas.

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e os números já foram divulgados durante a transmissão das Loterias Caixa.

Confira abaixo o resultado completo, com as dezenas organizadas em ordem crescente.

Resultado da Lotofácil 3827: números sorteados

As 15 dezenas sorteadas nesta quarta-feira (11/11/2026) foram:

01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23

Os números foram apresentados na transmissão do concurso 3827 e estão organizados em ordem crescente para facilitar a conferência dos bilhetes.

Lotofácil 3827 teve ganhadores?

A Caixa Econômica Federal ainda deverá divulgar o detalhamento da premiação, incluindo a quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa.

Premiação do concurso 3827:

15 acertos: Aguardando divulgação oficial.

Aguardando divulgação oficial. 14 acertos: Aguardando divulgação oficial.

Aguardando divulgação oficial. 13 acertos: Aguardando divulgação oficial.

Aguardando divulgação oficial. 12 acertos: Aguardando divulgação oficial.

Aguardando divulgação oficial. 11 acertos: Aguardando divulgação oficial.

Caso não haja apostas com 15 acertos, o prêmio principal poderá acumular para o próximo sorteio.

Como conferir sua aposta da Lotofácil?

Para verificar se foi premiado, o apostador deve comparar as dezenas registradas em seu comprovante com os números sorteados.

Na Lotofácil, são premiadas as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

É importante guardar o comprovante original da aposta, documento necessário para solicitar o pagamento de eventuais prêmios.

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50, conforme o valor informado para este concurso.

As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para quinta-feira, 12 de novembro de 2026.

A estimativa do prêmio será divulgada após a apuração e a confirmação dos ganhadores do concurso 3827.

Acompanhe o Portal Cambé para conferir os resultados da Lotofácil, Quina, Mega-Sena e das demais loterias da Caixa.

Fonte: Transmissão das Loterias Caixa — 11/11/2026. Premiação aguardando confirmação oficial.