UEL recebe R$ 600 mil para projetos inovadores em ciência e tecnologia

Três projetos desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina (UEL) foram oficialmente contemplados com o repasse de R$ 600 mil durante a Feira Paraná Faz Ciência 2026. A cerimônia de premiação ocorreu na última terça-feira (10), no Espaço Conhecimento, em Cascavel, e marcou a entrega de R$ 200 mil para cada iniciativa selecionada pelo Programa Propriedade Intelectual com Foco no Mercado (Prime).

A UEL foi a única instituição estadual de ensino superior a garantir recursos nesta edição do Prime, que tem como objetivo incentivar a inovação e a aplicação prática do conhecimento científico no mercado. O evento reuniu autoridades do setor, como o secretário estadual Aldo Nelson Bona e a reitora da UEL, Andréa Name Colado Simão, além de representantes da Fundação Araucária e do Sebrae/PR.

Projetos de destaque em Londrina

Entre os projetos premiados está o “Agrorham: Inovação Natural no Controle de Fungos Agrícolas”, coordenado pelo professor Doumit Camilios Neto, que propõe um defensivo agrícola sustentável para reduzir o uso de químicos nas lavouras. Outro destaque é o “Butterfly Pelvic Trainer”, liderado pelo professor Cláudio Pereira de Sampaio e equipe, que desenvolve um dispositivo lúdico para auxiliar no tratamento de incontinência urinária infantil. O terceiro projeto, “Dermaser Gel”, da professora Renata Katsuko Takayama Kobayashi, traz uma solução inovadora para o tratamento de feridas infectadas, com potencial para combater bactérias resistentes a antibióticos.

Investimento em inovação e impacto regional

O Prime 2026, coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná e pela Fundação Araucária, destinou ao todo R$ 2 milhões para dez projetos de diferentes instituições, incluindo a UTFPR e o IFPR. O objetivo é transformar pesquisas em produtos e serviços que beneficiem diretamente a sociedade e o setor produtivo do Paraná.

Reconhecimento e fortalecimento da pesquisa local

A conquista reforça o papel da UEL como referência em inovação tecnológica no Norte do Paraná. O reconhecimento dos projetos evidencia o potencial dos laboratórios locais e a importância de investir em ciência para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Para os pesquisadores, o apoio financeiro permitirá avançar em etapas fundamentais, como testes de campo e desenvolvimento de protótipos, aproximando ainda mais a universidade das demandas do mercado e da comunidade.

Histórico de incentivo à ciência em Londrina

Londrina tem se destacado nos últimos anos por fomentar a pesquisa aplicada e a inovação, com projetos que buscam soluções para desafios locais e nacionais. O investimento recebido agora é reflexo do trabalho contínuo de docentes e alunos, e do compromisso da UEL com o desenvolvimento regional.

O Portal Cambé incentiva os leitores a acompanharem as novidades da ciência local, compartilharem a notícia e participarem das discussões sobre inovação na região.

Fonte: operobal.uel.br