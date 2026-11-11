Os diretores das escolas e CMEIs de Cambé agora têm um roteiro para seguir se um temporal, um vendaval ou até um tornado chegar durante o horário de aula. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, reuniu os gestores da rede para uma capacitação sobre redução de riscos em desastres naturais. O encontro teve a participação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

A iniciativa responde a um cenário que preocupa famílias em todo o Paraná. Os eventos climáticos estão cada vez mais intensos e o El Niño atua em todo o país.

Um guia para saber o que fazer em cada situação

Na formação foi apresentado o guia “Prevenir, proteger e saber agir: orientações e simulados para a comunidade escolar da Rede Municipal de Ensino”. O material reúne estratégias e um plano de ação para manter a escola segura durante um evento climático extremo.

A ideia é simples: na hora do susto, ninguém deve ficar sem saber para onde ir ou o que fazer.

Oito tipos de emergência mapeados

A capacitação tratou de cada cenário separadamente. Foram abordadas ações específicas para:

incêndio;

vendaval;

tempestade de granizo;

tempestade com raios;

chuva intensa e alagamento interno;

enxurrada e alagamento no entorno da escola;

tornado;

raios extremos.

Para cada situação, os gestores discutiram a prevenção, a montagem de kits de emergência, a preparação do espaço e das pessoas, a resposta no momento do evento e a recuperação do local depois.

Alertas sonoros e regras diferentes para cada etapa de ensino

O plano define alertas sonoros diferentes e formas de comunicação próprias para que a resposta seja mais rápida. Também estabelece padrões específicos para cada unidade, com distinções entre educação infantil, ensino fundamental, EJA e educação especial.

Essa diferenciação faz sentido na prática. Retirar uma turma de crianças de 3 anos de uma sala exige uma logística diferente da de uma turma de adultos da EJA ou de alunos com deficiência. O documento traz ainda um roteiro de execução para cada tipo de desastre.

“Garantir a segurança das nossas crianças”

A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, explicou que o período de instabilidade climática e os eventos recentes em municípios próximos aumentaram a preocupação com a segurança dos alunos da rede.

“Com isso, realizamos essa formação em parceria com o Corpo de Bombeiros para preparar os diretores caso aconteça alguma coisa em período de aula. É um cuidado que temos para garantir a segurança das nossas crianças, professores e funcionários”, afirmou.

Segundo ela, o trabalho foi além da descrição de cada tipo de desastre. “A gente trabalhou os tipos de desastres climáticos, mas também pensando na prevenção, na preparação da equipe, na resposta rápida e depois na recuperação daquilo que seria danificado pelo desastre natural. Foi uma formação bastante consistente”, disse.

Simulados em todas as escolas na próxima semana

A próxima etapa envolve toda a comunidade escolar. Segundo a secretária, todas as unidades de ensino de Cambé devem passar por simulações na próxima semana. Professores, funcionários e alunos vão treinar como agir numa situação climática extrema.

Para os pais, é um bom momento para conversar com os filhos sobre o treinamento. Isso ajuda a criança a entender que o simulado é uma forma de cuidado, e não motivo para medo.

Uma região que conhece a força do tempo

O Norte do Paraná tem um histórico de temporais de primavera e verão, com rajadas de vento, granizo e chuvas volumosas em pouco tempo. Com a influência do El Niño neste ano, a atenção da Defesa Civil aumentou em toda a região.

Ao levar o assunto para dentro das escolas, Cambé deixa de depender apenas da reação no momento da emergência. A cidade passa a contar com preparação e treino antes que o problema chegue.

Seu filho estuda na rede municipal de Cambé? Conte nos comentários se a escola já falou sobre o simulado com a família. Compartilhe esta matéria com outros pais e siga o Portal Cambé nas redes sociais para acompanhar as notícias da cidade.