Brasil recebe de volta restos mortais de escravizados após 150 anos nos EUA

Os restos mortais de duas pessoas escravizadas, levados do Brasil no século 19 e mantidos por mais de um século em instituições ligadas à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foram repatriados neste mês da Consciência Negra. A cerimônia de recepção ocorreu no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e contou com a presença da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello.

Os remanescentes pertencem a uma mulher adulta de origem africana, identificada durante uma revisão histórica em Harvard, e a um homem africano de origem nagô, que teria participado da Revolta dos Malês, em Salvador, no ano de 1835. O crânio da mulher ficará sob análise dos pesquisadores do Museu Nacional da UFRJ, enquanto os restos do homem serão acolhidos pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde também foi realizada uma cerimônia de repatriação.

Segundo Juliana Sayão, vice-diretora do Museu Nacional, os restos mortais não serão expostos ao público. Eles ficarão sob guarda temporária para estudos de identificação e definição do destino final. A iniciativa é vista como um passo importante para a reparação histórica e valorização da memória da população negra brasileira.

O babalawô, professor e escritor Ivanir dos Santos destacou que a repatriação reforça a memória da escravidão e a importância de tratar esses seres humanos com a dignidade que merecem. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, em 1888, e recebeu mais de 4 milhões de africanos escravizados.

Em março deste ano, a Assembleia Geral da ONU reconheceu o tráfico transatlântico de africanos escravizados como o mais grave crime contra a humanidade já cometido. A repatriação dos restos mortais simboliza um avanço nas políticas de memória e reparação, especialmente durante o mês dedicado à Consciência Negra.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br