Fifa detalha sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (11) as regras para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O evento está marcado para 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e vai definir como as 32 seleções serão distribuídas nos oito grupos do torneio.

Das 32 equipes, 29 já estarão classificadas no momento do sorteio. O Brasil, como país-sede, já tem presença garantida como cabeça de chave do Grupo A e conhece os locais e datas de seus três primeiros jogos: Maracanã (24 de junho), Arena Itaquera (29 de junho) e Mané Garrincha (4 de julho).

Como será o sorteio dos grupos

As seleções serão divididas em quatro potes, de acordo com o ranking da Fifa mais recente antes do sorteio. O pote 1 terá o Brasil e as sete melhores seleções do ranking, que também serão cabeças de chave. Os potes 2 e 3 vão reunir, respectivamente, as oito seleções seguintes no ranking. O pote 4 terá as cinco equipes restantes já classificadas e outras três que sairão da repescagem, marcada para fevereiro e março de 2027.

Após a definição do Brasil no Grupo A, as demais cabeças de chave serão sorteadas para os grupos B a H. Em seguida, as equipes dos potes 2, 3 e 4 serão distribuídas, sempre respeitando o critério de evitar que seleções da mesma confederação fiquem no mesmo grupo, com exceção da Europa, que pode ter até 12 representantes.

Critérios para evitar confrontos antecipados

A Fifa também determinou que o primeiro e o segundo colocados do ranking ficarão em lados opostos da chave, assim como o terceiro e o quarto, para evitar que se enfrentem antes das semifinais, caso avancem como líderes de seus grupos.

Expectativa e impacto local

O sorteio é aguardado com expectativa por torcedores e atletas, já que define o caminho das seleções no principal torneio do futebol feminino mundial. Para o Brasil, sediar a competição representa um marco histórico e uma oportunidade de incentivar o esporte feminino em todo o país.

O país já recebeu grandes eventos esportivos nos últimos anos, como a Copa do Mundo Masculina de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, e agora se prepara para mais uma vez ser o centro das atenções no cenário esportivo internacional.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br