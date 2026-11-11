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Fifa detalha sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil

Fifa divulga regras do sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil. Veja como será a divisão das seleções e os critérios definidos.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Fifa divulgou nesta quarta-feira (11) as regras para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O evento está marcado para 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e vai definir como as 32 seleções serão distribuídas nos oito grupos do torneio.

Das 32 equipes, 29 já estarão classificadas no momento do sorteio. O Brasil, como país-sede, já tem presença garantida como cabeça de chave do Grupo A e conhece os locais e datas de seus três primeiros jogos: Maracanã (24 de junho), Arena Itaquera (29 de junho) e Mané Garrincha (4 de julho).

Como será o sorteio dos grupos

As seleções serão divididas em quatro potes, de acordo com o ranking da Fifa mais recente antes do sorteio. O pote 1 terá o Brasil e as sete melhores seleções do ranking, que também serão cabeças de chave. Os potes 2 e 3 vão reunir, respectivamente, as oito seleções seguintes no ranking. O pote 4 terá as cinco equipes restantes já classificadas e outras três que sairão da repescagem, marcada para fevereiro e março de 2027.

Após a definição do Brasil no Grupo A, as demais cabeças de chave serão sorteadas para os grupos B a H. Em seguida, as equipes dos potes 2, 3 e 4 serão distribuídas, sempre respeitando o critério de evitar que seleções da mesma confederação fiquem no mesmo grupo, com exceção da Europa, que pode ter até 12 representantes.

Critérios para evitar confrontos antecipados

A Fifa também determinou que o primeiro e o segundo colocados do ranking ficarão em lados opostos da chave, assim como o terceiro e o quarto, para evitar que se enfrentem antes das semifinais, caso avancem como líderes de seus grupos.

Expectativa e impacto local

O sorteio é aguardado com expectativa por torcedores e atletas, já que define o caminho das seleções no principal torneio do futebol feminino mundial. Para o Brasil, sediar a competição representa um marco histórico e uma oportunidade de incentivar o esporte feminino em todo o país.

O país já recebeu grandes eventos esportivos nos últimos anos, como a Copa do Mundo Masculina de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, e agora se prepara para mais uma vez ser o centro das atenções no cenário esportivo internacional.

Continue acompanhando as novidades da Copa do Mundo Feminina 2027 e participe da conversa em nossas redes sociais!

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#2027#Brasil#Copa do Mundo Feminina#esporte#fifa#Futebol Feminino#Rio de Janeiro#sorteio dos grupos
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Redação Portal Cambé
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