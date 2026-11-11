Londrina recebe Selo Diamante por excelência em transparência pública

Londrina foi reconhecida com o Selo Diamante, a mais alta classificação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), após avaliação referente ao ciclo de 2026. O município ficou à frente de Curitiba e Maringá entre as três maiores cidades do Paraná, além de garantir a 10ª posição estadual.

O reconhecimento foi anunciado em cerimônia realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e destaca o esforço conjunto da Controladoria-Geral do Município, por meio da Diretoria de Transparência e Integridade, e de todas as secretarias e órgãos municipais. Londrina atingiu 97,2% no índice de transparência, cumprindo 100% dos critérios essenciais estabelecidos pelo programa.

Modernização e compromisso com o acesso à informação

Durante o ciclo de avaliação, a Prefeitura lançou um novo Portal da Transparência, mais acessível e integrado, facilitando a consulta de dados públicos pela população. O processo de migração de sistemas foi considerado um desafio, mas não impediu o município de manter a qualidade e a atualização das informações.

Transparência como valor permanente

Segundo a Controladoria-Geral, o resultado reforça o compromisso de Londrina com a ética, a integridade e o controle social. A administração municipal prepara ainda o lançamento do Plano Municipal de Integridade, para fortalecer ainda mais os mecanismos de prevenção à corrupção e ampliar o acesso à informação.

Como funciona a avaliação do PNTP

O Programa Nacional de Transparência Pública avalia mais de 10 mil portais públicos em todo o Brasil, com base em 181 critérios distribuídos em 22 áreas, como receitas, despesas, licitações, saúde e educação. Londrina cumpriu todos os critérios essenciais, considerados indispensáveis para garantir a transparência.

Contexto: avanço contínuo em Londrina

Nos últimos anos, Londrina tem investido em modernização e aprimoramento dos mecanismos de transparência. O município já havia conquistado o Selo Ouro em 2025 e, agora, avança para o Selo Diamante, consolidando-se como referência estadual e nacional em acesso à informação pública.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br