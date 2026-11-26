A Caixa divulgou o resultado do concurso 6120 da Loteria Federal. O sorteio foi realizado na quarta-feira (25/11/2026), no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).
Bilhetes dos cinco prêmios principais
- 1º prêmio: 081944
- 2º prêmio: 041393
- 3º prêmio: 022506
- 4º prêmio: 062946
- 5º prêmio: 036546
A ordem dos bilhetes corresponde à ordem dos prêmios informada pela Caixa.
Premiação do concurso 6120
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|1º prêmio
|1
|R$ 500.000,00
|2º prêmio
|1
|R$ 35.000,00
|3º prêmio
|1
|R$ 30.000,00
|4º prêmio
|1
|R$ 25.000,00
|5º prêmio
|1
|R$ 20.363,00
Veja também: Resultado da Loteria Federal 6119 de domingo (22/11): veja os bilhetes premiados.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 26/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.