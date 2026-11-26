A Caixa divulgou o resultado do concurso 3838 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na quarta-feira (25/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 6 apostas acertaram a faixa principal (15 acertos) e cada uma vai receber R$ 204.556,17.

Números sorteados

01 02 05 07 08 10 11 12 13 15 16 17 20 23 25

Na ordem do sorteio: 07 – 12 – 13 – 25 – 10 – 08 – 20 – 23 – 02 – 05 – 16 – 17 – 01 – 15 – 11.

Premiação do concurso 3838

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos 6 R$ 204.556,17 14 acertos 342 R$ 1.074,95 13 acertos 9.514 R$ 35,00 12 acertos 105.484 R$ 14,00 11 acertos 531.107 R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 19.080.796,00.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Goiania (GO) — 1 aposta Monte Carmelo (MG) — 1 aposta Recife (PE) — 1 aposta Laranjeiras do Sul (PR) — 1 aposta Torres (RS) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3839, está previsto para quinta-feira (26/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3837 de terça-feira (24/11): uma aposta acerta e leva R$ 3,8 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 26/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.