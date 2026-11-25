A Caixa divulgou o resultado do concurso 3837 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na terça-feira (24/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 3.755.409,03.

Números sorteados

03 04 05 07 08 10 11 14 16 17 20 22 23 24 25

Na ordem do sorteio: 11 – 05 – 22 – 23 – 16 – 07 – 20 – 14 – 24 – 17 – 04 – 03 – 25 – 10 – 08.

Premiação do concurso 3837

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos 1 R$ 3.755.409,03 14 acertos 828 R$ 841,75 13 acertos 14.564 R$ 35,00 12 acertos 158.259 R$ 14,00 11 acertos 804.414 R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 31.325.889,00.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Buriti Alegre (GO) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3838, está previsto para quarta-feira (25/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3836 de segunda-feira (23/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 5 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 25/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.