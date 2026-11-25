A Caixa divulgou o resultado do concurso 3837 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na terça-feira (24/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 3.755.409,03.
Números sorteados
03 04 05 07 08 10 11 14 16 17 20 22 23 24 25
Na ordem do sorteio: 11 – 05 – 22 – 23 – 16 – 07 – 20 – 14 – 24 – 17 – 04 – 03 – 25 – 10 – 08.
Premiação do concurso 3837
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|1
|R$ 3.755.409,03
|14 acertos
|828
|R$ 841,75
|13 acertos
|14.564
|R$ 35,00
|12 acertos
|158.259
|R$ 14,00
|11 acertos
|804.414
|R$ 7,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 31.325.889,00.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Buriti Alegre (GO) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3838, está previsto para quarta-feira (25/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Lotofácil 3836 de segunda-feira (23/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 5 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 25/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.