A Caixa divulgou o resultado do concurso 2472 da Timemania. O sorteio foi realizado na terça-feira (24/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
19 44 46 55 65 67 79
Na ordem do sorteio: 67 – 79 – 55 – 19 – 65 – 44 – 46.
Time do coração
CASCAVEL /PR
Premiação do concurso 2472
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|4
|R$ 52.185,96
|5 acertos
|167
|R$ 1.785,66
|4 acertos
|3.287
|R$ 10,50
|3 acertos
|32.479
|R$ 3,50
|Time do Coração
|7.921
|R$ 8,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.413.091,50.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 2473, está previsto para quinta-feira (26/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 30.500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Timemania 2471 de domingo (22/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 30 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 25/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.