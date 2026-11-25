A Caixa divulgou o resultado do concurso 2472 da Timemania. O sorteio foi realizado na terça-feira (24/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

19 44 46 55 65 67 79

Na ordem do sorteio: 67 – 79 – 55 – 19 – 65 – 44 – 46.

Time do coração

CASCAVEL /PR

Premiação do concurso 2472

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 4 R$ 52.185,96 5 acertos 167 R$ 1.785,66 4 acertos 3.287 R$ 10,50 3 acertos 32.479 R$ 3,50 Time do Coração 7.921 R$ 8,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.413.091,50.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 2473, está previsto para quinta-feira (26/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 30.500.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Timemania 2471 de domingo (22/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 30 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 25/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.