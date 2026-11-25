A Caixa divulgou o resultado do concurso 1355 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na terça-feira (24/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 2 apostas acertaram a faixa principal (7 acertos) e cada uma vai receber R$ 1.478.401,24.

Números sorteados

02 03 08 13 22 27 28

Na ordem do sorteio: 13 – 27 – 22 – 28 – 02 – 08 – 03.

Mês da sorte

Janeiro

Premiação do concurso 1355

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos 2 R$ 1.478.401,24 6 acertos 51 R$ 3.532,86 5 acertos 2.365 R$ 25,00 4 acertos 31.679 R$ 5,00 Mês da Sorte 79.632 R$ 2,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 2.910.667,50.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Fortaleza (CE) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1356, está previsto para quarta-feira (25/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 100.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1354 de segunda-feira (23/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 3 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 25/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.