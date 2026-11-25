A Caixa divulgou o resultado do concurso 1355 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado na terça-feira (24/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 2 apostas acertaram a faixa principal (7 acertos) e cada uma vai receber R$ 1.478.401,24.
Números sorteados
02 03 08 13 22 27 28
Na ordem do sorteio: 13 – 27 – 22 – 28 – 02 – 08 – 03.
Mês da sorte
Janeiro
Premiação do concurso 1355
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|2
|R$ 1.478.401,24
|6 acertos
|51
|R$ 3.532,86
|5 acertos
|2.365
|R$ 25,00
|4 acertos
|31.679
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|79.632
|R$ 2,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 2.910.667,50.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Fortaleza (CE) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1356, está previsto para quarta-feira (25/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 100.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1354 de segunda-feira (23/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 3 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 25/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.