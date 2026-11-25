A Caixa divulgou o resultado do concurso 3090 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na terça-feira (24/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

10 14 27 28 47 57

Na ordem do sorteio: 14 – 57 – 47 – 10 – 27 – 28.

Premiação do concurso 3090

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 41 R$ 38.160,32 4 acertos 3.800 R$ 588,18

A arrecadação total do concurso foi de R$ 51.041.424,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3091, está previsto para quinta-feira (26/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 75.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Mega-Sena 3089 de domingo (22/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 65 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 25/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.