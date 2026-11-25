A Caixa divulgou o resultado do concurso 3090 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na terça-feira (24/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
10 14 27 28 47 57
Na ordem do sorteio: 14 – 57 – 47 – 10 – 27 – 28.
Premiação do concurso 3090
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|41
|R$ 38.160,32
|4 acertos
|3.800
|R$ 588,18
A arrecadação total do concurso foi de R$ 51.041.424,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3091, está previsto para quinta-feira (26/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 75.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Mega-Sena 3089 de domingo (22/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 65 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 25/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.