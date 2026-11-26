A Caixa divulgou o resultado do concurso 3036 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na quarta-feira (25/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Primeiro sorteio

08 10 13 26 40 43

Segundo sorteio

04 09 15 18 28 49

Premiação do concurso 3036

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 22 R$ 6.548,78 4 acertos 1.335 R$ 123,33 3 acertos 25.019 R$ 3,29 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 19 R$ 6.824,52 4 acertos 1.517 R$ 108,53 3 acertos 28.555 R$ 2,88

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.700.136,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3037, está previsto para sexta-feira (27/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 15.700.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Dupla Sena 3035 de segunda-feira (23/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 15,3 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 26/11/2026 às 02h06 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.