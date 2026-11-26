A Caixa divulgou o resultado do concurso 3036 da Dupla Sena. O sorteio foi realizado na quarta-feira (25/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Primeiro sorteio
08 10 13 26 40 43
Segundo sorteio
04 09 15 18 28 49
Premiação do concurso 3036
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|22
|R$ 6.548,78
|4 acertos
|1.335
|R$ 123,33
|3 acertos
|25.019
|R$ 3,29
|6 acertos
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos
|19
|R$ 6.824,52
|4 acertos
|1.517
|R$ 108,53
|3 acertos
|28.555
|R$ 2,88
A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.700.136,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3037, está previsto para sexta-feira (27/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 15.700.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Dupla Sena 3035 de segunda-feira (23/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 15,3 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 26/11/2026 às 02h06 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.