A Caixa divulgou o resultado do concurso 7171 da Quina. O sorteio foi realizado na quarta-feira (18/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
13 16 25 28 57
Na ordem do sorteio: 57 – 28 – 25 – 16 – 13.
Premiação do concurso 7171
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|5 acertos
|Não houve acertadores
|—
|4 acertos
|56
|R$ 3.850,86
|3 acertos
|2.857
|R$ 71,88
|2 acertos
|58.621
|R$ 3,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.690.089,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 7172, está previsto para quinta-feira (19/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 1.100.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Quina 7170 de terça-feira (17/11): uma aposta acerta e leva R$ 14,5 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 19/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.