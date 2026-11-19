A Caixa divulgou o resultado do concurso 7171 da Quina. O sorteio foi realizado na quarta-feira (18/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

13 16 25 28 57

Na ordem do sorteio: 57 – 28 – 25 – 16 – 13.

Premiação do concurso 7171

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 5 acertos Não houve acertadores — 4 acertos 56 R$ 3.850,86 3 acertos 2.857 R$ 71,88 2 acertos 58.621 R$ 3,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 4.690.089,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 7172, está previsto para quinta-feira (19/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 1.100.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Quina 7170 de terça-feira (17/11): uma aposta acerta e leva R$ 14,5 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 19/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.