A Caixa divulgou o resultado do concurso 3833 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na quarta-feira (18/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 4.164.686,22.

Números sorteados

02 03 04 07 08 11 13 15 16 17 18 19 20 22 24

Na ordem do sorteio: 13 – 03 – 19 – 07 – 18 – 16 – 17 – 08 – 22 – 02 – 11 – 15 – 24 – 04 – 20.

Premiação do concurso 3833

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 15 acertos 1 R$ 4.164.686,22 14 acertos 385 R$ 2.093,27 13 acertos 13.075 R$ 35,00 12 acertos 145.706 R$ 14,00 11 acertos 785.384 R$ 7,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 32.414.931,50.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Araucaria (PR) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3834, está previsto para quinta-feira (19/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3832 de terça-feira (17/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 5 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 19/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.