A Caixa divulgou o resultado do concurso 3833 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na quarta-feira (18/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e vai receber R$ 4.164.686,22.
Números sorteados
02 03 04 07 08 11 13 15 16 17 18 19 20 22 24
Na ordem do sorteio: 13 – 03 – 19 – 07 – 18 – 16 – 17 – 08 – 22 – 02 – 11 – 15 – 24 – 04 – 20.
Premiação do concurso 3833
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|15 acertos
|1
|R$ 4.164.686,22
|14 acertos
|385
|R$ 2.093,27
|13 acertos
|13.075
|R$ 35,00
|12 acertos
|145.706
|R$ 14,00
|11 acertos
|785.384
|R$ 7,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 32.414.931,50.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Araucaria (PR) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 3834, está previsto para quinta-feira (19/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Lotofácil 3832 de terça-feira (17/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 5 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 19/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.