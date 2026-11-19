O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregou na noite de quarta-feira (18) ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relatórios com menções a ministros da Corte encontradas nas investigações sobre o Banco Master.

Os documentos, produzidos pela PF a pedido de Fachin, detalham todas as citações a ministros identificadas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. O material foi entregue em reunião reservada, que contou também com a presença do diretor-executivo da PF, William Murad, e do diretor de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, Dennis Cali.

Relatórios seguem para análise da PGR

Após receber os relatórios, Fachin irá encaminhá-los à Procuradoria-Geral da República (PGR), que será responsável por analisar e definir eventuais providências, sob responsabilidade do procurador-geral Paulo Gonet.

O Supremo informou, por meio de nota, que as informações têm caráter sigiloso e serão tratadas com discrição, em respeito às normas legais e à preservação das investigações em andamento.

Crise interna e afastamento de delegados

Durante audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Andrei Rodrigues explicou o afastamento de dois delegados da investigação. Segundo ele, Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes foram retirados de cargos de chefia após produzirem relatórios considerados fora de contexto e em desacordo com orientações do STF, o que teria causado quebra de confiança.

Contexto do caso Master no STF

O caso Master ganhou destaque após virem à tona relações entre ministros do STF e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Fachin assumiu a relatoria do processo durante a crise na Corte e deve permanecer à frente do caso até o fim de janeiro. A entrega dos relatórios é mais um capítulo das investigações, acompanhadas de perto por autoridades e pela sociedade.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br