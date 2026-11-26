Sorteio da Lotofácil 3839 Quinta-feira, 26/11/2026, às 21h (horário de Brasília) — Dias — Horas — Minutos — Segundos Prêmio estimado: R$ 2 milhões

A Caixa sorteia na quinta-feira (26/11/2026) o concurso 3839 da Lotofácil. O prêmio estimado é de R$ 2.000.000,00.

O sorteio está previsto para as 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 20h. Horários podem mudar em feriados e concursos especiais.

Resultado do concurso 3839

Os números sorteados e a premiação serão publicados nesta página assim que forem divulgados. Se você estiver com a página aberta, um aviso aparece quando o resultado entrar.

Como apostar

Marque de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima custa R$ 3,50.

As apostas podem ser feitas em lotéricas, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3838 de quarta-feira (25/11): 6 apostas acertam e cada uma leva R$ 205 mil.

Fonte

Concurso e estimativa informados pela Caixa no resultado do concurso anterior. Confira no Portal Loterias Caixa.