Sorteio da Timemania 2473 Quinta-feira, 26/11/2026, às 21h (horário de Brasília) — Dias — Horas — Minutos — Segundos Prêmio estimado: R$ 30,5 milhões

A Caixa sorteia na quinta-feira (26/11/2026) o concurso 2473 da Timemania. O prêmio estimado é de R$ 30.500.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

O sorteio está previsto para as 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 20h. Horários podem mudar em feriados e concursos especiais.

Resultado do concurso 2473

Os números sorteados e a premiação serão publicados nesta página assim que forem divulgados. Se você estiver com a página aberta, um aviso aparece quando o resultado entrar.

Como apostar

Marque 10 números entre os 80 disponíveis e escolha um Time do Coração. Ganha quem acertar de 3 a 7 números; acertar o time também dá prêmio. A aposta mínima custa R$ 3,50.

As apostas podem ser feitas em lotéricas, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Veja também: Resultado da Timemania 2472 de terça-feira (24/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 30,5 milhões.

Fonte

Concurso e estimativa informados pela Caixa no resultado do concurso anterior. Confira no Portal Loterias Caixa.