Sorteio do Dia de Sorte 1357 Quinta-feira, 26/11/2026, às 21h (horário de Brasília) — Dias — Horas — Minutos — Segundos Prêmio estimado: R$ 100 mil

A Caixa sorteia na quinta-feira (26/11/2026) o concurso 1357 do Dia de Sorte. O prêmio estimado é de R$ 100.000,00.

O sorteio está previsto para as 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 20h. Horários podem mudar em feriados e concursos especiais.

Resultado do concurso 1357

Os números sorteados e a premiação serão publicados nesta página assim que forem divulgados. Se você estiver com a página aberta, um aviso aparece quando o resultado entrar.

Como apostar

Marque de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e escolha um Mês de Sorte. Ganha quem acertar de 4 a 7 números; acertar o mês também dá prêmio. A aposta mínima custa R$ 2,50.

As apostas podem ser feitas em lotéricas, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1356 de quarta-feira (25/11): 5 apostas acertam e cada uma leva R$ 23 mil.

Fonte

Concurso e estimativa informados pela Caixa no resultado do concurso anterior. Confira no Portal Loterias Caixa.