O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), na tarde desta quinta-feira (26), no Palácio da Alvorada, em Brasília. A principal pauta foi a dívida do estado com a União, estimada em cerca de R$ 180 bilhões, e as formas de negociar o pagamento dentro do Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag).

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, também participou da reunião. Após o encontro, Lula publicou fotos ao lado de Cleitinho nas redes sociais.

Na publicação, o presidente afirmou: “Tratamos do Propag e das condições de pagamento da dívida pelo governo de Minas. A equipe do governador eleito irá se reunir com técnicos do Ministério da Fazenda para tratar do assunto. Como disse o ministro Dario Durigan, presente à reunião, qualquer proposta do futuro governo mineiro sobre a dívida precisa estar enquadrada nos marcos legais e fiscais do Propag”.

O Propag permite que estados e o Distrito Federal renegociem suas dívidas com a União em até 360 meses, o equivalente a 30 anos. O programa prevê mecanismos de amortização, possibilita a redução da taxa de juros anual e autoriza que esses juros sejam convertidos em investimentos no próprio estado, com foco na educação profissional técnica de nível médio.

Depois da reunião, Cleitinho e o procurador do estado Danilo Castro, que deve assumir a Advocacia-Geral de Minas Gerais, conversaram com a imprensa e classificaram o encontro como “extremamente positivo”. Segundo eles, foi apresentada a Lula e a Durigan uma proposta de pagamento da dívida.

“Fizemos uma proposta dentro do Propag que é bastante razoável. Ou seja, atende às condições da legislação do Propag e é sensível à preocupação de impacto fiscal da União, que tem sido apresentada. Entendemos que receberá uma boa acolhida”, afirmou o procurador.

Uma reunião entre técnicos dos governos federal e mineiro ficou marcada para esta sexta-feira (27). Outros encontros devem ocorrer a partir da próxima semana.

De acordo com Cleitinho, a atual gestão estadual vinha se apoiando em uma liminar judicial para não pagar a dívida. Ele garantiu que vai honrar o compromisso. “Eu, como mineiro, quero pagar essa dívida, desde que seja de uma forma que eu consiga pagar. Essa culpa eu não carrego, mas nós vamos resolver a partir de janeiro”, declarou.

O governador eleito também reforçou o discurso de pacificação política do país. Cleitinho foi senador e se licenciou do cargo para disputar o governo de Minas. O Republicanos, partido ao qual é filiado, chegou a comandar o Ministério de Portos e Aeroportos no governo Lula, mas tem maior alinhamento com a direita na maioria dos temas.

“Eu falei isso a campanha inteira, então tenho que praticar, que é um gesto de pacificação. Cada político do Brasil tem que fazer isso. Um país não vai prosperar da forma que está dividido”, disse. Segundo ele, deputados e senadores precisam “tomar vergonha na cara” e entender a necessidade de pacificar o país.

Cleitinho convidou Lula para a sua posse, prevista para acontecer na região do Vale do Jequitinhonha. “Para eu governar Minas Gerais preciso do governo federal e o presidente Lula foi reeleito. Eu falei com ele agora, quantas vezes ele quiser ir a Minas Gerais ele será muito bem-vindo. Ele indo, são obras que poderei anunciar em Minas Gerais”, afirmou.

Durante a conversa, os dois também falaram sobre suas trajetórias. Cleitinho contou parte de sua história, e Lula relembrou viagens que fez a Minas Gerais a partir dos anos 1970.

Questionado sobre como será a relação com o presidente, o governador eleito respondeu: “A relação com Lula será respeitosa e democrática. Um exemplo de pacificação que o país merece”.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br