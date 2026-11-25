A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (25), um projeto de lei que cria o crime de fraude contábil para casos em que a manobra é usada para esconder a real situação financeira de empresas com ações negociadas na bolsa de valores. A proposta surgiu como resposta ao escândalo envolvendo as Lojas Americanas.

Pelo texto, quem fraudar a contabilidade ou entregar documentos falsos à auditoria independente, seja incluindo operações que não existiram, informando dados incorretos ou deixando de registrar operações realmente feitas, poderá ser condenado a prisão de dois a seis anos, além de multa.

O projeto também permite que o juiz aumente a pena de metade até o dobro. Para isso, serão considerados o tamanho do prejuízo causado, a vantagem ilícita obtida, o grau de abalo na confiança do mercado financeiro e o número de vítimas da fraude.

O PL 2.091 é de autoria da senadora Augusta Brito (PT-CE) e foi apresentado em 2023, no contexto do caso Americanas. Segundo a Polícia Federal, as supostas fraudes na empresa são estimadas em R$ 54 bilhões.

De acordo com a autora, o episódio prejudicou investidores e trabalhadores e pode ser explicado, entre outros fatores, pela ausência de tipos penais na legislação para crimes cometidos no mercado de ações. “Os crimes ali previstos são insuficientes para punir etapas prévias à consumação de resultados tão danosos socialmente”, registrou a senadora no texto.

A relatoria ficou com o senador paranaense Oriovisto Guimarães (PSDB-PR). Como a aprovação na CCJ ocorreu em caráter terminativo, o projeto não precisa passar pelo plenário do Senado.

A proposta segue diretamente para a Câmara dos Deputados, desde que nenhum senador apresente recurso contra essa tramitação mais rápida.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br