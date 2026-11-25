O concurso 410 tem sorteio previsto para as 21h, pelo horário de Brasília. A aposta simples custa R$ 6 e combina seis dezenas com dois trevos da sorte. Tendencias

A +Milionária chega a esta quarta-feira, 25 de novembro de 2026, com prêmio principal estimado em R$ 118 milhões. Para levar o valor no concurso 410, o apostador precisa acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte. Quem acertar todas as dezenas e apenas um dos trevos recebe o prêmio da segunda faixa. UAI Notícias

Como jogar na +Milionária

O volante tem dois campos. Na aposta simples, que custa R$ 6, o jogador marca seis números de 01 a 50 no primeiro campo. No segundo, escolhe dois trevos numerados de 1 a 6. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias CAIXA.

Também é possível marcar mais opções no mesmo bilhete. Quem mantém as seis dezenas e escolhe um terceiro trevo paga R$ 18, porque passa a concorrer com três pares possíveis de trevos. Já uma aposta com sete dezenas e dois trevos reúne sete combinações e custa R$ 42.

Quais são as chances de ganhar?

Na aposta simples, a chance de levar o prêmio principal é de 1 em 238.360.500. A modalidade tem dez faixas de premiação. Na faixa mais acessível, o jogador ganha ao acertar exatamente duas dezenas e um dos dois trevos, com chance de aproximadamente 1 em 15. A tabela mostra as probabilidades de cada faixa segundo a CAIXA.

Faixa Dezenas certas Trevos certos Chance na aposta simples 1ª 6 2 1 em 238.360.500 2ª 6 0 ou 1 1 em 17.025.750 3ª 5 2 1 em 902.881 4ª 5 0 ou 1 1 em 64.491 5ª 4 2 1 em 16.798 6ª 4 0 ou 1 1 em 1.200 7ª 3 2 1 em 900 8ª 3 1 1 em 112 9ª 2 2 1 em 117 10ª 2 1 1 em 15

Simule um jogo da +Milionária

Clique em “Sortear meu jogo” para gerar seis dezenas e dois trevos da sorte. Você pode sortear outra combinação a cada clique. O simulador é gratuito, serve para entretenimento e não registra apostas.

Simulador da +Milionária Gere uma combinação com seis dezenas e dois trevos da sorte. Sortear meu jogo Dezenas Trevos da sorte Simulação para entretenimento. Cada combinação tem a mesma chance de sair. O simulador não registra apostas. Ative o JavaScript para sortear uma combinação.

Após o sorteio, confira as dezenas e os trevos do concurso 410 na seção de Loterias do Portal Cambé.