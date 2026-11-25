O concurso 410 tem sorteio previsto para as 21h, pelo horário de Brasília. A aposta simples custa R$ 6 e combina seis dezenas com dois trevos da sorte. Tendencias
A +Milionária chega a esta quarta-feira, 25 de novembro de 2026, com prêmio principal estimado em R$ 118 milhões. Para levar o valor no concurso 410, o apostador precisa acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte. Quem acertar todas as dezenas e apenas um dos trevos recebe o prêmio da segunda faixa. UAI Notícias
Como jogar na +Milionária
O volante tem dois campos. Na aposta simples, que custa R$ 6, o jogador marca seis números de 01 a 50 no primeiro campo. No segundo, escolhe dois trevos numerados de 1 a 6. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias CAIXA.
Também é possível marcar mais opções no mesmo bilhete. Quem mantém as seis dezenas e escolhe um terceiro trevo paga R$ 18, porque passa a concorrer com três pares possíveis de trevos. Já uma aposta com sete dezenas e dois trevos reúne sete combinações e custa R$ 42.
Quais são as chances de ganhar?
Na aposta simples, a chance de levar o prêmio principal é de 1 em 238.360.500. A modalidade tem dez faixas de premiação. Na faixa mais acessível, o jogador ganha ao acertar exatamente duas dezenas e um dos dois trevos, com chance de aproximadamente 1 em 15. A tabela mostra as probabilidades de cada faixa segundo a CAIXA.
|Faixa
|Dezenas certas
|Trevos certos
|Chance na aposta simples
|1ª
|6
|2
|1 em 238.360.500
|2ª
|6
|0 ou 1
|1 em 17.025.750
|3ª
|5
|2
|1 em 902.881
|4ª
|5
|0 ou 1
|1 em 64.491
|5ª
|4
|2
|1 em 16.798
|6ª
|4
|0 ou 1
|1 em 1.200
|7ª
|3
|2
|1 em 900
|8ª
|3
|1
|1 em 112
|9ª
|2
|2
|1 em 117
|10ª
|2
|1
|1 em 15
Simule um jogo da +Milionária
Clique em “Sortear meu jogo” para gerar seis dezenas e dois trevos da sorte. Você pode sortear outra combinação a cada clique. O simulador é gratuito, serve para entretenimento e não registra apostas.
Simulador da +Milionária
Gere uma combinação com seis dezenas e dois trevos da sorte.
Dezenas
Trevos da sorte
Simulação para entretenimento. Cada combinação tem a mesma chance de sair. O simulador não registra apostas.
Após o sorteio, confira as dezenas e os trevos do concurso 410 na seção de Loterias do Portal Cambé.