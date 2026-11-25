A Universidade Estadual de Londrina (UEL) envia uma comitiva à Europa para ampliar parcerias científicas, firmar novos convênios de pesquisa e abrir caminhos de mobilidade para estudantes de pós-graduação. Segundo a universidade, a delegação sai de Londrina na segunda-feira (30) e tem retorno ao Brasil previsto para terça-feira, 15 de dezembro de 2026.

Integram o grupo a reitora Andréa Name Colado Simão, o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação (ProPPG), Waldiceu Verri, o assessor de Relações Internacionais (ARI), Rafael Deminice, e a diretora de Planejamento e Integração Acadêmica da Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), Eloisa Ramos Ribeiro Rodrigues.

O roteiro prevê visitas a até nove instituições de ensino superior na Hungria e na Espanha, com encontros também com autoridades diplomáticas e representantes de governo. De acordo com a UEL, a prioridade é negociar projetos conjuntos, regimes de cotutela e doutorado-sanduíche, em sintonia com as diretrizes da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti) e com os editais da Fundação Araucária.

Rafael Deminice explica que a viagem tem dois objetivos principais. “O primeiro é explorar novos parceiros, especialmente na Hungria, que querem fazer colaboração científica, de intercâmbio, de mobilidade ou qualquer outro tipo de cooperação”, afirma.

Agenda na Hungria

A passagem pela Hungria atende a um convite do cônsul honorário do país em Curitiba, Marco Aurélio Schetino de Lima. A UEL integra uma comitiva estadual que busca resultados práticos para o Memorando de Entendimento assinado entre a Seti e a Autoridade Nacional de Segurança Alimentar da Hungria (Nébih).

“Essa agenda acaba se tornando um pouco mais institucional, diplomática. Vamos visitar universidades na busca de novos acordos de cooperação com essas instituições e empresas húngaras”, diz Deminice.

Em Budapeste, a delegação vai à Universidade Semmelweis, referência em ciências médicas e classificada entre as 50 melhores do mundo em Farmácia e Ciências Farmacêuticas (Shanghai Ranking 2026) e em Cardiologia (U.S. News 2026). A pauta inclui a negociação de um projeto de dupla diplomação no curso de Medicina e a integração em pesquisa clínica e translacional, área que conecta o trabalho de laboratório à aplicação na saúde para acelerar diagnósticos, tratamentos, vacinas e políticas públicas.

Na capital húngara, a comitiva também deve se reunir com dirigentes da Universidade Eötvös Loránd (ELTE), a mais antiga do país e a mais bem colocada nos rankings internacionais. A instituição reúne cerca de 20% dos doutorandos húngaros e tem estrutura consolidada em Biologia, Química, Informática, Psicologia e Humanidades.

No interior, estão previstas visitas à Universidade de Miskolc, com foco em projetos de inovação e sustentabilidade e acesso a laboratórios, e à Universidade de Széchenyi István, em Győr, voltada à pesquisa aplicada e à interação entre universidade e empresas.

Etapa na Espanha

Na Espanha, a intenção da UEL é diversificar a presença na Península Ibérica, onde já mantém convênios com cinco instituições portuguesas. Conforme a universidade, quatro dos 11 pós-graduandos contemplados pelo programa Capes Global têm universidades espanholas como destino, nas áreas de Geografia, Engenharia Civil e Análise do Comportamento.

Na Catalunha, região de um edital específico da Fundação Araucária lançado neste ano, a comitiva visita a Universitat de Barcelona (UB), a instituição espanhola mais bem posicionada no ranking QS 2026 e única do país na Liga Europeia de Universidades de Pesquisa (LERU). Com 258 grupos de pesquisa e liderança nacional em 18 disciplinas, entre elas Medicina, Farmácia e Ciências Ambientais, a UB negocia a assinatura de um Memorando de Entendimento com a UEL.

Em Barcelona, também estão previstas conversas com a Universidade Autônoma de Barcelona (UAB) e a Universidade Politécnica da Catalunha (UPC).

A missão termina nas regiões de Castela e Leão e de Madri. Na Universidade de Valladolid (UVa), a delegação será recebida pela reitoria para montar uma agenda científica conjunta e conhecer laboratórios que podem receber pesquisadores da UEL.

Na Universidade Complutense de Madrid (UCM), os encontros com o setor de relações internacionais e com grupos de pesquisa têm como objetivo formalizar um acordo de cooperação institucional e ampliar parcerias que já existem com núcleos acadêmicos da UEL.

Fonte: operobal.uel.br