A Defensoria Pública da União (DPU) entrou com embargos de declaração contra a decisão da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) que reformou a sentença na ação civil pública sobre a reparação à memória de João Cândido, líder da Revolta da Chibata. Com o novo entendimento, o tribunal derrubou a indenização de R$ 200 mil por danos morais coletivos e a ordem para que a Marinha evitasse linguagem depreciativa sobre o episódio.

Segundo a DPU, que atua no processo, a decisão deixou pontos sem esclarecimento, principalmente sobre o direito à memória e a perspectiva racial adotada no julgamento. O recurso foi apresentado na segunda-feira (16) pelos defensores públicos federais Thales Arcoverde Treiger, regional de Direitos Humanos no Rio de Janeiro, e Bruno Arruda, do Observatório Nacional da DPU sobre Direito à Memória, à Verdade e à Justiça de Transição.

Um dos questionamentos trata da falta de análise específica sobre ofícios enviados pela Marinha ao Ministério Público Federal (MPF). De acordo com a Defensoria, esses documentos também traziam expressões consideradas depreciativas em relação aos participantes da Revolta da Chibata.

A DPU afirma que o acórdão se baseou na liberdade de manifestação da Marinha ao responder à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Para a instituição, porém, o tribunal não explicou por que esse mesmo entendimento afastaria a responsabilidade da União pelas outras manifestações.

Os defensores também apontam que a decisão não enfrentou a perspectiva racial considerada na sentença de primeira instância. Na avaliação da DPU, o caso deve ser analisado levando em conta a intenção de quem usou a expressão e também os efeitos dela sobre o grupo atingido.

“O fundamento da sentença dizia respeito ao sentido que o termo carrega e aos seus efeitos sobre o grupo atingido, e sobre ele o acórdão guarda silêncio”, afirmam os defensores públicos federais no documento.

A Defensoria cita ainda o direito à memória previsto na Constituição Federal, em especial no artigo 216, que trata do patrimônio cultural brasileiro e das referências à identidade, à ação e à memória dos grupos que formam a sociedade. Para a DPU, a Revolta da Chibata representa a resistência e a luta da população negra no período pós-abolição, e essa memória precisa ser considerada pela Justiça.

Os embargos indicam também contradições na fundamentação do acórdão sobre a linguagem usada pela Marinha. O recurso questiona a interpretação dada pelo TRF2 ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os limites da liberdade de expressão de agentes públicos.

A ação civil pública foi movida pelo MPF em dezembro de 2025 contra a União, por causa de manifestações da Marinha do Brasil sobre a Revolta da Chibata e seus participantes, entre eles João Cândido Felisberto. Um dos pontos discutidos no processo é o uso de termos como “abjetos” para se referir aos marinheiros que participaram do movimento.

Em primeira instância, a Justiça Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes e condenou a União a pagar R$ 200 mil por danos morais coletivos. A sentença também determinou que a Marinha não utilizasse linguagem estigmatizante, pejorativa ou moralmente desabonadora em manifestações públicas e institucionais sobre o episódio e seus participantes.

No dia 28 de outubro, a 7ª Turma Especializada do TRF2 acolheu o recurso da União e a remessa necessária e considerou os pedidos improcedentes, por entender que não houve ato ilícito. Com isso, caíram a condenação ao pagamento da indenização e a obrigação relacionada ao uso de linguagem depreciativa.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br