A Defesa Civil estima 10 mil pessoas afetadas. O Sudoeste concentra os maiores estragos, e o número de cidades atingidas ainda pode subir.

As fortes chuvas que atingem o Paraná desde segunda-feira (23) já deixaram seis mortos. Na manhã desta quarta-feira (25), o coronel Ivan Ricardo Fernandes, da Defesa Civil, informou que 40 cidades registraram desastres e que cerca de 10 mil pessoas foram afetadas. A Defesa Civil ainda está fechando o balanço oficial.

As duas mortes mais recentes foram confirmadas nesta quarta: uma mulher de 35 anos em Verê, no Sudoeste, e um homem de 25 anos em Mato Rico, na região central.

Número de cidades ainda pode crescer

Segundo o coronel, a lista de municípios atingidos ainda deve aumentar. “O número vem crescendo ao longo do dia. Num primeiro momento, há toda uma mobilização para atendimento à população, para ações de resposta à população. E, a partir do momento que isso vai se desenvolvendo, essas informações vão chegando até nós para que nós possamos fazer todo esse processo de acompanhamento”, explicou.

O coronel não descarta decretos de emergência para ajudar na reconstrução das cidades. Até as 8h30 desta quarta, nenhum decreto tinha sido protocolado.

Francisco Beltrão, Vitorino, Santa Izabel do Oeste e Verê, todos no Sudoeste do estado, estão entre os municípios afetados.

As vítimas

As duas primeiras mortes ocorreram em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, na segunda-feira. O casal de idosos Antonio Ferreira, de 81 anos, e Clotilde Ferreira, de 76, morreu afogado quando a própria casa alagou.

Na terça-feira (24), o Corpo de Bombeiros registrou outras duas mortes em Nova Esperança do Sudoeste.

Também na terça, Marilene Rodrigues, de 35 anos, desapareceu durante uma enxurrada em Verê. O corpo dela foi encontrado na manhã desta quarta, perto de um carrinho de coleta de recicláveis, nas proximidades do barracão onde ela trabalhava com a família.

Em Mato Rico, o trabalhador Ivanildo Mendes, de 25 anos, morreu na terça depois de ser arrastado por uma enxurrada na área rural. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele tentou atravessar de moto uma estrada alagada, e a correnteza levou os dois, ele e a moto.

Alagamentos, desabrigados e falta de energia

As chuvas de terça-feira estão associadas à passagem de uma frente fria pelo Paraná. Elas provocaram alagamentos, enxurradas e cortes de energia elétrica em diferentes regiões do estado.

Em Nova Esperança do Sudoeste, vídeos mostram um carro arrastado pela correnteza e uma casa inundada até a altura do telhado. Bombeiros e voluntários usaram embarcações para resgatar moradores ilhados em municípios do Sudoeste.

Verê tem o maior número de pessoas afetadas, com 306, seguido por Vitorino, com 80. Em Renascença, 20 pessoas ficaram desabrigadas e foram levadas para abrigos públicos.

Onde mais choveu

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), cinco municípios passaram dos 50 milímetros de chuva até as 16h15. Estes foram os acumulados registrados pelas estações do Simepar e do Instituto Água e Terra (IAT):

Francisco Beltrão: 106,8 mm

106,8 mm Pato Branco: 87,6 mm

87,6 mm Bom Sucesso do Sul: 74 mm

74 mm Capanema: 60,2 mm

60,2 mm Toledo: 55,6 mm

Palmas, Laranjeiras do Sul e Ubiratã registraram rajadas de vento acima de 80 km/h. A mais forte foi em Palmas, com 85,3 km/h.

Com informações do G1