A Polícia Militar do Paraná (PMPR) divulgou uma série de orientações para os consumidores que pretendem ir às compras durante a Black Friday, nesta sexta-feira (27). Segundo a corporação, o movimento maior em ruas comerciais, shoppings e lojas exige atenção redobrada para evitar furtos, roubos e outras situações de risco.

De acordo com a PM, a combinação de aglomeração, distração na busca por ofertas e circulação de dinheiro e mercadorias favorece a ação de criminosos. Por isso, quem vai às compras presencialmente deve adotar cuidados simples desde a saída de casa até o retorno.

Uma das recomendações é manter bolsas e mochilas fechadas e à frente do corpo. A PM também orienta a não guardar celulares, carteiras e outros objetos de valor nos bolsos de trás da roupa.

Dentro das lojas, a orientação é não deixar pertences sobre balcões, mesas ou carrinhos de compras. O cuidado vale até para atendimentos rápidos e para o momento em que o cliente experimenta algum produto.

Na hora de pagar, a PM recomenda não carregar grandes quantias em dinheiro, conferir os valores antes de finalizar a compra e guardar cartões e carteiras logo após o uso. Nas maquininhas, o consumidor deve proteger a digitação da senha e verificar se o cartão devolvido é mesmo o seu.

O subcomandante-geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, reforçou a importância da prevenção no período. “Em datas como a Black Friday, é natural que as pessoas estejam mais concentradas nas ofertas e nas compras. Por isso, é fundamental manter a atenção ao ambiente e adotar cuidados simples no dia a dia. Essas atitudes contribuem para reduzir as oportunidades de crimes e preservar a segurança da população”, afirmou.

A corporação também sugere planejar as compras com antecedência para evitar deslocamentos desnecessários. Em filas, corredores comerciais e entradas e saídas de lojas, a dica é observar o entorno e não se distrair por muito tempo com o celular.

Os cuidados devem continuar depois das compras. Ao sair das lojas, a PM orienta acomodar as sacolas de forma discreta, sem expor produtos de maior valor, principalmente eletrônicos.

Quem se desloca a pé deve preferir ruas movimentadas e bem iluminadas e evitar atalhos por locais isolados. No transporte coletivo, a atenção precisa ser maior nos pontos de embarque e desembarque e dentro dos ônibus, sobretudo nos horários de pico.

Para quem vai de carro, a recomendação é usar estacionamentos regulamentados ou locais iluminados e com circulação de pessoas. Antes de deixar o veículo, o motorista deve conferir se portas e vidros estão fechados e não deixar sacolas, bolsas ou eletrônicos à vista.

A PM também desaconselha usar o carro como depósito de mercadorias durante várias idas às lojas. Segundo a corporação, esse vaivém de produtos entre os estabelecimentos e o veículo pode chamar a atenção de criminosos.

Ao perceber alguma movimentação suspeita, o consumidor deve procurar um local seguro e avisar a Polícia Militar. Em caso de roubo, a orientação é não reagir, evitar movimentos bruscos e não tentar recuperar os bens por conta própria, já que a prioridade é preservar a vida e a integridade física.

Em emergências, a população pode acionar a PM pelo telefone 190. Segundo a corporação, informações como características dos envolvidos, local e direção de fuga ajudam no atendimento, desde que sejam observadas sem colocar a vítima em risco.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br