O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo (MPC-SP) divulgaram, na tarde desta terça-feira (24), um documento de 150 páginas com recomendações sobre as políticas estaduais voltadas à população em situação de rua. Segundo os órgãos, foram identificados problemas de má gestão, falhas na transparência do atendimento e da prestação de contas, além de deficiências no acompanhamento de organizações terceirizadas e entidades assistenciais.

O relatório também aponta equívocos na escolha dos modelos de assistência, resultados muito abaixo das metas estabelecidas e falta de clareza na aplicação de valores milionários. As políticas analisadas estão sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) do governo paulista.

De acordo com o MPF e o MPC-SP, a análise das contas revelou divergências contábeis em fundos especiais ligados à SEDS. Os órgãos levantaram suspeitas sobre parcerias firmadas pela pasta no fim de 2025.

Entre 12 e 26 de dezembro do ano passado, a secretaria assinou três termos de colaboração com instituições de pesquisa, somando cerca de R$ 400 milhões. Os convênios, com vigência de 32 meses, tiveram um quarto do valor pago de forma imediata, sem plano de trabalho, cronograma executivo ou comprovação de serviços prestados que justificasse o adiantamento.

O programa SuperAção SP, considerado pelos procuradores a principal iniciativa estadual para atender a parcela mais vulnerável da população, também foi alvo de questionamentos. Conforme o documento, o programa gastou R$ 275 milhões em 2025, enquanto a previsão aprovada era de R$ 154,2 milhões para quatro anos, de 2024 a 2027.

Mesmo com o gasto acima do previsto, o SuperAção SP alcançou apenas 0,23% da meta de benefícios sociais destinados a pessoas em situação de rua. Nenhuma das 275 vagas de qualificação profissional previstas foi entregue, segundo os órgãos.

Do total gasto, R$ 128,6 milhões foram registrados sem relação com indicadores do Plano Plurianual 2024-2027 do estado. Para o MPF e o MPC-SP, as mudanças na classificação das despesas da SEDS representam uma falha central nas contas da pasta.

“A prática de criar rubricas aleatórias para declarar verbas dificulta a avaliação de resultados conforme objetivos preestabelecidos, ao mesmo tempo em que evidencia a falta de repasses para ações planejadas”, afirmam os órgãos em nota conjunta.

Os procuradores criticam ainda a ausência de um mapeamento sobre a capacidade de cada município paulista para atender essa população. O Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua) estima que 150 mil pessoas vivam nas ruas no estado.

“Sem uma visão abrangente das necessidades regionais, a distribuição de recursos acaba concentrada na região metropolitana da capital, deixando em desamparo áreas urbanas como Campinas e Santos e cidades de médio porte. Soma-se a isso a insuficiência dos recursos estaduais para financiar abrigos e repúblicas, que atualmente oferecem vagas para, no máximo, 20,5 mil pessoas”, apontam o MPF e o MPC-SP.

Os órgãos defendem a revisão do modelo de assistência social adotado. Na avaliação deles, o acolhimento provisório em abrigos é menos eficiente, já que exige cerca de três vezes mais recursos e não favorece mudanças efetivas na vida dos atendidos.

Como alternativa, o MPF e o MPC-SP sugerem programas de incentivo à moradia com suporte multidisciplinar, seguindo a metodologia internacional Moradia Primeiro (Housing First). Uma política semelhante foi adotada na capital paulista com o programa De Braços Abertos, iniciado em 2014, na gestão do então prefeito Fernando Haddad.

As recomendações foram enviadas ao Tribunal de Contas do Estado em 19 de novembro de 2026 e vêm sendo encaminhadas às secretarias SEDS e SDUH de forma contínua desde 2023. A assessoria de imprensa do governo de São Paulo foi procurada e ainda não havia se manifestado.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br