O concurso 3090 da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 65 milhões nesta terça-feira, 24 de novembro de 2026. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília.
O Portal Cambé divulgará as seis dezenas nesta página após o sorteio e a conferência do resultado. As informações sobre ganhadores e premiação também serão atualizadas após a divulgação oficial.
Resultado da Mega-Sena 3090 no Portal Cambé
Aguardando o resultado. Acompanhe abaixo a contagem regressiva para o horário previsto do sorteio.
PORTAL CAMBÉ
Resultado da Mega-Sena
Concurso 3090
Terça-feira, 24 de novembro de 2026
- 10
- 14
- 27
- 28
- 47
- 57
Dezenas em ordem crescente
Resultado disponível
Prêmio principal informado na transmissão
R$ 65.900.069,66
Informações sobre ganhadores e valores por aposta serão atualizadas após a conferência do rateio.
Confira seu bilhete com o resultado oficial da Caixa.
Após o sorteio, este espaço será atualizado com os números sorteados. Se você estiver com a página aberta, atualize-a para visualizar as informações mais recentes.
Qual é o prêmio da Mega-Sena de hoje?
O prêmio estimado para a faixa principal do concurso 3090 é de R$ 65 milhões. A confirmação sobre o prêmio ter saído ou acumulado será acrescentada após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.
Ganhadores e divisão dos prêmios
O Portal Cambé atualizará a quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa após a divulgação do rateio:
- Sena — seis acertos: aguardando divulgação.
- Quina — cinco acertos: aguardando divulgação.
- Quadra — quatro acertos: aguardando divulgação.
Confira sempre seu bilhete com o resultado oficial da Caixa.
Esta matéria será atualizada com o resultado e a premiação da Mega-Sena 3090. Acompanhe pelo Portal Cambé.