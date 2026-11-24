A UPA Digital de Londrina já realizou 18.578 atendimentos desde que entrou em funcionamento, em 17 de junho de 2026. O balanço foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde e reúne os números dos primeiros cinco meses do serviço de telemedicina.

A ferramenta foi criada pela Prefeitura de Londrina, por meio da Autarquia Municipal de Saúde, em parceria com o Hospital Evangélico. Moradores com sintomas leves podem receber atendimento médico a distância, 24 horas por dia, pela plataforma Londrina ON.

O serviço é voltado a pacientes classificados como de baixo risco, que em um primeiro momento não precisam ir a uma unidade de saúde. As consultas são feitas por videochamada, e o tempo médio de espera é de até 15 minutos, segundo a prefeitura.

Conforme a avaliação do médico, o paciente pode receber receitas e atestados em formato digital. Os documentos ficam disponíveis na própria plataforma.

A UPA Digital foi lançada dentro do Plano de Contingência para Síndromes Respiratórias 2026. O objetivo era reforçar a assistência no período de maior circulação de vírus respiratórios e diminuir a procura nas unidades de urgência e emergência.

A procura apareceu logo no início. No primeiro mês, foram mais de 3,3 mil atendimentos, com média de 94 consultas por dia, de acordo com a secretaria.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, a UPA Digital é um avanço na modernização da assistência e amplia o acesso da população aos serviços de saúde. A proposta, de acordo com a secretaria, é oferecer orientação e avaliação médica em casos de menor gravidade sem que o paciente precise se deslocar até um pronto atendimento.

A prefeitura afirma que o modelo também ajuda a organizar melhor a rede municipal. Casos leves são atendidos de forma remota, enquanto as unidades presenciais ficam disponíveis para quem precisa de avaliação e cuidados no local.

Pela parceria, o Hospital Evangélico fornece os médicos e a plataforma de telemedicina. Os atendimentos são gratuitos, contemplam adultos e crianças e seguem as normas do Conselho Federal de Medicina para a prática da telemedicina.

A previsão inicial era que a UPA Digital funcionasse até o fim de agosto. Por causa da adesão da população e dos resultados registrados, o prazo foi prorrogado pela prefeitura.

Como usar o serviço

O acesso é feito pelo aplicativo Londrina ON, gratuito para Android e iOS, ou pelo site www.londrinaon.com.br. Na plataforma, o morador deve escolher a opção “UPA Digital” e responder às perguntas da triagem inicial.

A triagem avalia os sintomas e verifica se o caso pode ser atendido a distância. Se o paciente se enquadrar nos critérios, ele entra na fila do teleatendimento.

Para a consulta, é preciso ter celular, computador ou outro aparelho compatível com internet, câmera e áudio. Durante a videochamada, o médico faz a avaliação clínica e passa as orientações necessárias.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a UPA Digital atende apenas pacientes com sintomas leves e de baixo risco. Casos mais graves ou que exijam exame presencial devem procurar os serviços de urgência e emergência da rede municipal.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br