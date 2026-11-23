Estudantes de escolas públicas de Londrina, com idade entre 15 e 17 anos, podem se inscrever para a Oficina Prática de Roteiro, ministrada pelo cineasta Rodrigo Grota. A atividade acontece de terça a sexta-feira, entre os dias 1º e 4 de dezembro, das 19h30 às 22h30, de forma on-line.

A oficina faz parte do projeto Cinemátika, patrocinado pela Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e pelo Governo Federal, via Lei Aldir Blanc. As inscrições devem ser feitas até segunda-feira (30), pelo e-mail hotelberlim@gmail.com, informando nome completo, idade, telefone e escola onde o estudante está matriculado. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição, com confirmação por e-mail.

Conteúdo da oficina

O curso tem caráter introdutório e prático, apresentando conceitos de escrita para o cinema. Os participantes vão criar um roteiro de até três minutos, inspirados por músicas, pinturas e fotografias sugeridas durante as aulas.

Sobre o projeto Cinemátika

O Cinemátika prevê ainda o lançamento de dois livros escritos por Rodrigo Grota e publicados pelo Grafatório. O primeiro, ‘Cinemátika – Roteiros para Curtas’, foi lançado em 26 de novembro de 2025, com distribuição gratuita de 500 exemplares. O segundo, ‘A Arte da Fuga – Escritos sobre Cinema’, será lançado em 17 de dezembro, às 19h, no Sesc Cadeião, também com 500 exemplares gratuitos.

Sobre o ministrante

Rodrigo Grota é cineasta, escritor e professor, com mais de 30 filmes realizados e 70 prêmios conquistados. Ele atua como professor de roteiro desde 2010 e é autor de livros de ficção e teoria sobre cinema.

Serviço

Inscrições até 30/11 pelo e-mail hotelberlim@gmail.com. O curso será on-line, de 1º a 4 de dezembro, das 19h30 às 22h30. Vagas limitadas.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br