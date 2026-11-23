A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização, anunciou a abertura de 160 vagas de emprego para esta semana. As oportunidades abrangem 46 funções diferentes, contemplando variados perfis profissionais.

Os interessados podem participar do processo seletivo comparecendo pessoalmente à Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Inglaterra, 774. Também é possível obter informações pelo telefone (43) 3174-9375. Para se candidatar, é necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Vagas para diferentes setores

As vagas disponíveis atendem a setores diversos, o que amplia as chances para quem está em busca de recolocação ou de uma nova oportunidade no mercado de trabalho local. A lista completa das funções pode ser consultada diretamente na Agência do Trabalhador.

Facilidade no atendimento

O atendimento presencial na agência facilita o acesso às vagas, permitindo que os candidatos tirem dúvidas e recebam orientações sobre o processo seletivo. O serviço é voltado tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais experientes.

Importância para a comunidade

O anúncio das novas vagas reforça o compromisso do município em promover o desenvolvimento econômico e social, facilitando o acesso ao emprego para os moradores de Cambé. A iniciativa contribui para movimentar a economia local e atende uma demanda constante da população.

Nos últimos meses, a Agência do Trabalhador de Cambé tem ampliado o número de vagas ofertadas, resultado de parcerias com empresas da região e do esforço da administração municipal em fortalecer o mercado de trabalho.

Para mais informações sobre as vagas e orientações sobre o processo seletivo, os moradores podem acompanhar as atualizações no site oficial da Prefeitura ou comparecer diretamente à agência. Compartilhe a notícia e ajude quem está em busca de uma oportunidade!

Fonte: www.cambe.pr.gov.br