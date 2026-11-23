O início desta semana será de tempo instável em grande parte do Brasil, com previsão de chuva, trovoadas e temperaturas elevadas nesta segunda-feira (23), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Um alerta de perigo potencial para tempestades se estende desde o oeste de Roraima até o norte de Santa Catarina, indicando atenção redobrada para moradores dessas regiões.

Previsão por regiões

No Norte, as chuvas acompanhadas de trovoadas atingem principalmente Rondônia, Amazonas, Acre e Tocantins. As capitais registram temperaturas entre 24 °C, em Palmas, e 37 °C, em Boa Vista.

No Nordeste, pancadas de chuva e trovoadas isoladas permanecem entre o sul do Maranhão, Piauí, oeste e sul da Bahia. Um aviso de baixa umidade do ar está em vigor do leste do Maranhão até o nordeste da Bahia, incluindo áreas do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. As temperaturas variam de 23 °C, em Aracaju, a 40 °C, em Teresina.

No Centro-Oeste, o céu fica nublado durante todo o dia, com chuvas e trovoadas em todos os estados. Brasília registra mínima de 21 °C, enquanto Cuiabá chega a 35 °C.

No Sudeste, a segunda-feira também será marcada por calor e chuva em todos os estados. Belo Horizonte tem mínima de 18 °C e o Rio de Janeiro máxima de 34 °C.

O Sul do país terá céu nublado, chuva e trovoadas isoladas no Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Curitiba tem mínima de 19 °C e Porto Alegre máxima de 28 °C.

Impacto para a população

O tempo instável pode impactar o deslocamento e as atividades ao ar livre em diversas cidades. O Inmet recomenda atenção aos alertas meteorológicos, especialmente em áreas sob risco de tempestades ou baixa umidade.

Contexto recente

Nos últimos dias, temporais atingiram dezenas de municípios, principalmente no Sul do país, levando a situações de emergência como a registrada em Tupanciretã (RS), onde foi decretada calamidade pública. O acompanhamento das condições climáticas é fundamental para a segurança da população.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br