O servidor municipal e escritor José Marcos Farias apresenta neste sábado (28), às 9h, seu novo livro “Quando Deus Sustenta: Lições de Padre Pio para as lutas da vida”. O evento acontece na Livraria Católica São Miguel Arcanjo, no Centro de Londrina.

A obra reúne reflexões sobre como enfrentar dificuldades, perseverar e manter a esperança, inspirando-se nos ensinamentos de São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio. O autor busca aproximar a espiritualidade do santo italiano do cotidiano das pessoas, especialmente nos momentos de desafio.

Este é o terceiro livro de Farias dedicado ao tema, somando-se a “Padre Pio: O Santo dos Estigmas” e “Cartas do Céu: A Voz de Padre Pio para os Tempos Atuais”. Ele também é autor de títulos como “Travessia de Elian” e “Labirintos da Alma”, todos publicados pela editora Uiclap.

José Marcos Farias atua há mais de 30 anos no serviço público de Londrina, atualmente na Secretaria Municipal de Assistência Social. Ele concilia a rotina profissional com a escrita, que considera uma missão para compartilhar mensagens de fé e superação.

O novo livro estará disponível no site Minha Estante Católica. O autor destaca que escrever lhe permite abordar temas vividos pela comunidade, como o desânimo e a busca por forças para seguir em frente, sempre com a mensagem de que ninguém precisa carregar os desafios da vida sozinho.

O lançamento reforça o papel da literatura espiritual em Londrina, cidade que valoriza iniciativas culturais e religiosas. O trabalho de Farias já é reconhecido por leitores que buscam inspiração para enfrentar as adversidades do dia a dia.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br