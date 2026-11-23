A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ordenou o recolhimento imediato do xampu em barra anticaspa DC Biocosméticos, destinado ao público infantil. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União.

Segundo a Anvisa, o produto, fabricado pela Argila Indústria e Comércio de Cosméticos, traz em sua embalagem a indicação para uso infantil, o que não é permitido pela legislação vigente. Por isso, a agência proibiu a fabricação, distribuição, divulgação e uso de todos os lotes do xampu que mencionam essa indicação.

Entenda a decisão da Anvisa

A medida visa proteger a saúde das crianças, já que produtos cosméticos para esse público exigem regulamentação específica e rigorosa. O descumprimento pode trazer riscos à segurança dos pequenos consumidores.

Impacto para consumidores e comerciantes

Com a decisão, estabelecimentos comerciais e consumidores devem ficar atentos ao recolhimento do produto. A recomendação é que pais e responsáveis interrompam o uso do xampu imediatamente e entrem em contato com o fabricante em caso de dúvidas.

Contexto e histórico

Nos últimos meses, a Anvisa intensificou a fiscalização de produtos cosméticos e de higiene, incluindo a proibição de outros itens irregulares no mercado. A agência reforça a importância de sempre conferir se o produto é autorizado para a faixa etária indicada.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br