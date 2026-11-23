O Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU/UEL) passou a contar, desde 14 de outubro, com o novo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU-HU). O setor foi criado para centralizar e facilitar a solicitação de documentos médicos, como prontuários, laudos de exames, relatórios, atestados e resumos de alta.

O SAU-HU atende pacientes, familiares e representantes legais, orientando sobre os procedimentos necessários e acompanhando todo o processo até a entrega dos documentos. O atendimento é feito presencialmente na portaria de visitantes, próxima ao Serviço Social, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h. Também é possível tirar dúvidas e fazer solicitações pelo WhatsApp (43) 3371-2271.

Com a implantação do novo serviço, o antigo SAU do Pronto-Socorro passa a se chamar Serviço de Orientação ao Usuário do Pronto-Socorro (SOU-PS). O SOU-PS segue voltado para informações a familiares de pacientes internados no Pronto-Socorro que não podem receber visitas, com atendimento diário das 7h às 19h e contato pelo WhatsApp (43) 3371-2266, apenas por mensagens.

A mudança busca tornar o acesso à documentação hospitalar mais simples, seguro e organizado, além de garantir a proteção dos dados pessoais dos usuários, conforme as normas vigentes. A diferenciação entre os serviços também facilita o direcionamento das demandas, melhorando o atendimento à população.

O HU/UEL reforça que a definição clara das funções e canais de atendimento contribui para um serviço mais eficiente, beneficiando pacientes e familiares que precisam de informações ou documentos relacionados à assistência médica.

O Hospital Universitário de Londrina tem buscado aprimorar o atendimento ao público, respondendo a demandas antigas da comunidade por mais agilidade e clareza na liberação de documentos médicos. A iniciativa faz parte dos esforços para modernizar os processos e melhorar a experiência dos usuários do sistema de saúde local.

Para mais informações ou para solicitar documentos, basta procurar o SAU-HU ou entrar em contato pelos canais oficiais. Aproveite para compartilhar esta novidade e siga o Portal Cambé para ficar por dentro das atualizações na saúde da região.

Fonte: operobal.uel.br