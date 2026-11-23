Alisson Antônio, de 26 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (23 de novembro) em uma casa na Rua Bélgica, perto da esquina com a Avenida Brasil, no centro de Cambé. A companheira dele disse à Polícia Militar que acordou com Alisson sobre ela, agredindo-a e tentando asfixiá-la. Segundo o relato da mulher, ela pegou uma faca e desferiu dois golpes para se defender.
Em entrevista ao Portal Cambé, o tenente Matheus Ribeiro, da 11ª Companhia da Polícia Militar de Cambé, contou que a mulher foi até um abrigo para pedir socorro para o companheiro. Por volta das 7h, os funcionários acionaram a PM.
Funcionários do abrigo acionaram a PM
Quando os policiais chegaram à casa, Alisson ainda estava no imóvel. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou em seguida e constatou a morte.
Casal vivia junto havia quatro anos
Segundo o tenente, o casal estava em situação de rua e havia passado a morar na casa abandonada da Rua Bélgica. A mulher contou aos policiais que, nos quatro anos de convivência, já havia enfrentado outros episódios de violência. Ribeiro confirmou que a PM tinha registros anteriores de desentendimentos e ameaça envolvendo o casal.
Alisson tinha passagens policiais por tráfico de drogas, ameaça e dano.
Delegado vai avaliar relato de legítima defesa
A Polícia Militar encaminhou a mulher à delegacia. Questionado pela reportagem sobre a possibilidade de legítima defesa, o tenente explicou que cabe ao delegado analisar as circunstâncias da ocorrência e o relato da companheira de Alisson.
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